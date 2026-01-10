TP.HCM: Nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Ngày 10.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh được phát hiện tại khuôn viên trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ nam sinh tử vong ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9.1, nam bảo vệ đang trực tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (ở phường Linh Xuân) thì phát hiện một nam giới nằm tử vong ở khuôn viên khu nhà B. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, trạng thái tử vong chưa lâu, vết máu còn mới.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.L.H (19 tuổi), sinh viên năm nhất của trường.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, ghi thông tin nhân chứng, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra. Xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chiếc cặp cùng một số tài sản, vật dụng của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.