Công an TP.HCM phá nhanh vụ trộm 5 laptop tại ký túc xá sinh viên

Ngày 2.1, thông tin từ Công an phường Tân Mỹ (Công an TP.HCM) đã tạm giữ T.P.Đ (30 tuổi) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản là 5 chiếc laptop của sinh viên tại ký túc xá Trường cao đẳng CTIM (quận 7 cũ).

Công an TP.HCM phá nhanh vụ án trộm 5 laptop tại ký túc xá sinh viên ẢNH: CACC

Trước đó, 5 sinh viên sống tại ký túc xá Trường cao đẳng CTIM (đường Trần Văn Trà, phường Tân Mỹ) lần lượt phát hiện bị mất trộm 5 chiếc laptop (máy tính xách tay). Vụ việc nhanh chóng được báo đến Ban Quản lý ký túc xá.

Ngày 26.12.2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận đơn tố giác của Ban Quản lý ký túc xá về vụ việc nói trên. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 69 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng. Chỉ trong thời gian chưa đầy 6 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là T.P.Đ và đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai có hiểu biết nhất định về khu vực ký túc xá nên đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Mỹ đã thu hồi 5 laptop, kịp thời trao trả cho các sinh viên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.