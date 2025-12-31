Một trường đại học tổ chức tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón tết

Thấu hiểu những nỗi lo của sinh viên mỗi dịp tết về, nhằm chia sẻ và hỗ trợ đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón tết cùng gia đình, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Hành trình đoàn viên" dành cho sinh viên của trường.

Sinh viên khó khăn sẽ được nhận vé xe miễn phí về quê đón tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên khó khăn thuộc Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có nhu cầu về quê và hộ khẩu thuộc các tỉnh (trước hợp nhất): Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; ưu tiên sinh viên nhiều năm chưa về quê đón tết; có hộ khẩu thuộc vùng biên giới, vùng khó khăn; dân tộc thiểu số; có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… hãy đăng ký để được lên "chuyến xe mùa xuân" miễn phí về đoàn viên cùng gia đình trong dịp tết sắp đến.

Thời gian đăng ký: từ ngày 29.12.2025 đến ngày 4.1.2026. Đăng ký trực tuyến theo mẫu tại địa chỉ: https://iuh.link/chuyenxemuaxuaniuh2026/

Sau khi có kết quả danh sách tham gia chuyến xe (dự kiến ngày 12.1.2026 sẽ công bố kết quả) sinh viên nhận vé trực tiếp từ ngày 28.1.2026 đến ngày 30.1.2026 tại Văn phòng Đoàn Thanh niên của trường.

Sinh viên trực tiếp mang theo các giấy tờ sau đến nhận vé: CCCD bản chính và bản photocopy để đối chiếu; thẻ sinh viên bản photocopy. Không giải quyết trường hợp đi nhận thay. Sau thời hạn nhận vé, các trường hợp không liên hệ nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu xem như đã từ chối nhận vé tham gia chương trình và ban tổ chức sẽ chuyển vé cho các trường hợp khác có nhu cầu.

Thời gian tập trung di chuyển lên xe về quê: 5 giờ 30 ngày 3.2.2026 (nhằm ngày 16 tháng Chạp, âm lịch) tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.