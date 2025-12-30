Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hàng ngàn vé xe miễn phí về quê đón tết, hãy nhanh tay đăng ký

Hoa Nữ
Hoa Nữ
30/12/2025 16:13 GMT+7

Sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn đang lo lắng về vé xe về quê đón tết hãy đăng ký để được những nhận chiếc vé miễn phí từ chương trình "Mang Tết về nhà".

Chương trình "Mang Tết về nhà" do T.Ư Đoàn phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức nhằm triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành và hỗ trợ các đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Chương trình năm nay dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

- Ảnh 1.

Chương trình năm nay dành tặng 4.230 vé xe miễn phí cho sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết

Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đối tượng ưu tiên trong trường hợp xét chọn:

+ Có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp).

+ Có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

+ Một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng). + Gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Thời gian khởi hành: từ ngày 5.2 đến ngày 11.2.2026 (nhằm ngày 18.12 âm lịch đến ngày 24.12 âm lịch).

Các chuyến xe sẽ xuất phát từ TP.HCM và Đồng Nai đến các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau:

+ Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thới Hiệp, số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

+ Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thuận, lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận, TP.HCM

+ Địa điểm 3: Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP.HCM)

+ Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương (Số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.HCM )

+ Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai (Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai)

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TP.HCM và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký. Thời gian tiếp nhận hồ sơ (dự kiến): 2.1.2026 – 12.1.2026.

Trong 5 năm triển khai thực hiện, chương trình "Mang Tết về nhà" đã trao tặng tổng cộng 20.356 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 325 vé tàu khứ hồi đồng hành cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới đoàn viên bên gia đình sau một thời gian dài vất vả mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
