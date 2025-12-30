Hàng ngàn vé xe miễn phí về quê đón tết, hãy nhanh tay đăng ký

Chương trình "Mang Tết về nhà" do T.Ư Đoàn phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức nhằm triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành và hỗ trợ các đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Chương trình năm nay dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đối tượng ưu tiên trong trường hợp xét chọn:

+ Có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp).

+ Có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

+ Một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng). + Gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Thời gian khởi hành: từ ngày 5.2 đến ngày 11.2.2026 (nhằm ngày 18.12 âm lịch đến ngày 24.12 âm lịch).

Các chuyến xe sẽ xuất phát từ TP.HCM và Đồng Nai đến các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau:

+ Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thới Hiệp, số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

+ Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (Văn phòng Tân Thuận, lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận, TP.HCM

+ Địa điểm 3: Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP.HCM)

+ Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương (Số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.HCM )

+ Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai (Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai)

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TP.HCM và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký. Thời gian tiếp nhận hồ sơ (dự kiến): 2.1.2026 – 12.1.2026.