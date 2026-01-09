Công an TP.HCM giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà spa, massage

Ngày 9.1, Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời giải cứu an toàn 2 người bị mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh spa, massage trên đường Lê Thánh Tôn, gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn).

Công an TP.HCM giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà spa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM) nhận tin báo cháy tại số 9 Lê Thánh Tôn. Đây là tòa nhà cao 7 tầng, hoạt động kinh doanh spa, massage. Xung quanh tòa nhà này là các cao ốc, nhiều khách sạn lớn, gần trụ sở lãnh sự quán và cầu Ba Son.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (quận 1 cũ) khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy, xe hút khói cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được xác định bùng phát tại khu vực sân thượng tòa nhà nằm trong khu vực trung tâm đông đúc. Khói lửa lan nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bên trong. Dưới điều kiện khói dày đặc, nhiệt độ cao, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Văn Vũ, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, trực tiếp chỉ huy triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức trinh sát, khoanh vùng đám cháy, đồng thời xác định còn nạn nhân bị mắc kẹt trong cơ sở.

Nhận lệnh chỉ huy, Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn đã dũng cảm tiếp cận từng khu vực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng, lần lượt đưa 2 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 3 và tầng sân thượng ra ngoài an toàn.

Song song với công tác cứu người, lực lượng cảnh sát nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thương vong. Bước đầu, nhận định nguyên nhân là do sự cố khu vực máy sấy, cháy lan qua khăn, quần áo, thiêu rụi tum trên sân thượng. Song thiệt hại về tài sản là không lớn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Tòa nhà xảy ra cháy tại khu vực trung tâm đông đúc ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Cảnh sát giải cứu một người kẹt ở sân thượng ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Cận cảnh cháy tum ở sân thượng ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Người dân đánh giá lực lượng chức năng xử lý nhanh vụ cháy tòa nhà nói trên. Qua đó, khẳng định tinh thần Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Thể hiện rõ sự mưu trí, quả cảm và chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM.