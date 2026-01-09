Đến hơn 8 giờ ngày 9.1, cơ quan chức năng TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tòa nhà cao tầng trên đường Lê Thánh Tôn, gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực sân thượng tòa nhà cho thuê kinh doanh spa, làm đẹp của một công ty nước ngoài. Do vụ cháy xảy ra ở khu vực cao tầng, công tác xử lý vụ cháy tại chỗ gặp khó khăn, ngọn lửa lan rộng.

Xung quanh tòa nhà bị cháy là nhiều tòa cao ốc. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao, tỏa ra khu vực trung tâm TP.HCM.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tòa nhà có một số nhân viên song kịp thời thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Sài Gòn điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Khói đen bốc cao tại khu vực trung tâm ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 8 giờ 10 phút, cơ quan chức năng phường Sài Gòn cho hay đã dập tắt được đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại tài sản không lớn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định điểm cháy xuất phát từ khu vực tum trên sân thượng.

Nguyên nhân vụ cháy tòa nhà kinh doanh spa đang được điều tra làm rõ.