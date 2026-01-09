Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/01/2026 08:29 GMT+7

Tòa nhà cao tầng cho thuê kinh doanh spa gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn, TP.HCM) xảy ra vụ cháy vào sáng 9.1.

Đến hơn 8 giờ ngày 9.1, cơ quan chức năng TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tòa nhà cao tầng trên đường Lê Thánh Tôn, gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn, TP.HCM).

TP.HCM: Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son- Ảnh 1.

Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực sân thượng tòa nhà cho thuê kinh doanh spa, làm đẹp của một công ty nước ngoài. Do vụ cháy xảy ra ở khu vực cao tầng, công tác xử lý vụ cháy tại chỗ gặp khó khăn, ngọn lửa lan rộng.

Xung quanh tòa nhà bị cháy là nhiều tòa cao ốc. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao, tỏa ra khu vực trung tâm TP.HCM.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tòa nhà có một số nhân viên song kịp thời thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Sài Gòn điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

TP.HCM: Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son- Ảnh 2.

Khói đen bốc cao tại khu vực trung tâm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 8 giờ 10 phút, cơ quan chức năng phường Sài Gòn cho hay đã dập tắt được đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại tài sản không lớn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định điểm cháy xuất phát từ khu vực tum trên sân thượng.

Nguyên nhân vụ cháy tòa nhà kinh doanh spa đang được điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Liên quan vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn (TP.HCM), đơn vị khai thác vận hành cho hay phương tiện đang neo đậu sửa chữa thì xảy ra hỏa hoạn, không có thương vong.

Khám phá thêm chủ đề

cháy tòa nhà TP.HCM Cầu Ba Son Công An TP.HCM Công an phường Sài Gòn phường Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận