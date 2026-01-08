Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Ngày 8.1, các đơn vị liên quan thông tin ban đầu về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Lực lượng chức năng xử lý vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, tàu du lịch xảy ra sự cố hỏa hoạn có tên King Yacht, số hiệu SG-6861, thân trên tàu làm từ vật liệu composite, đơn vị khai thác vận hành là Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Địa Trung Hải.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu du lịch không hoạt động, không có khách, đang neo đậu tạm thời để sửa chữa và trang trí đón tết.

Hơn 16 giờ ngày 7.1, thợ sửa máy đang thi công phần động cơ trên tàu du lịch thì lửa bất ngờ bùng lên. Điểm cháy xuất phát từ hầm máy. Phát hiện vụ việc, thuyền trưởng kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, khoanh vùng chữa cháy tại chỗ và xử lý đám cháy, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận. Tuy nhiên, thời điểm này, trên thuyền có dầu nên đám cháy bùng phát nhanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp CSGT đường thủy, UBND phường Thạnh Mỹ Tây cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, dập tắt đám cháy lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.



Vụ cháy gần như thiêu rụi con tàu (còn lại phần đáy tàu), song không có thương vong về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Con tàu sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và bảo trì, sửa chữa toàn diện.

Đại diện doanh nghiệp cho hay sẽ thanh toán lại toàn bộ tiền đã mua vé cho khách hàng đối với các tour, dịch vụ trong thời gian tạm ngưng hoạt động vì sự cố.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 10 ngày 7.1, đám cháy lớn bất ngờ bùng lên từ tàu du lịch phục vụ kinh doanh nhà hàng đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Phát hiện đám cháy, một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hơn 10 phút sau, đám cháy bùng phát, bao trùm con tàu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe, tàu chuyên dụng, phối hợp CSGT đường thủy đến hiện trường xử lý đám cháy. Ghi nhận đến 16 giờ 35 phút, tàu du lịch vẫn đang cháy lớn.

Một đoạn clip được người dân ghi lại cận cảnh cho thấy con tàu 3 tầng phát cháy tại boong giữa, sau đó lan ra khu vực lân cận. Trước khi cháy, người dân nghe một vài tiếng nổ lớn. Do khói đen bốc lên cao, người dân tại các con hẻm lân cận được lực lượng chức năng hướng dẫn đến khu vực an toàn.

Một người dân ở gần khu vực cháy cho hay: "Tàu du lịch này hoạt động về đêm, ban ngày thường xuyên neo đậu tại khu vực nói trên. Sáng 7.1, tôi thấy người ta tiếp nhiên liệu cho tàu".