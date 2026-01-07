Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, khói đen bốc cao ngùn ngụt
Video Thời sự

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, khói đen bốc cao ngùn ngụt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/01/2026 17:50 GMT+7

Một du thuyền kinh doanh nhà hàng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu trên sông Sài Gòn, lực lượng chức năng TP.HCM nhanh chóng triển khai cứu nạn, dập lửa.

Đến 17 giờ ngày 7.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp lực lượng CSGT đường thủy khẩn trương xử lý vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, khói đen bốc cao ngùn ngụt

Khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy lớn bất ngờ bùng lên từ du thuyền phục vụ kinh doanh nhà hàng đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Phát hiện đám cháy, một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hơn 10 phút sau, đám cháy bùng phát, bao trùm du thuyền.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều nhiều xe, tàu chuyên dụng, phối hợp CSGT đường thủy đến hiện trường xử lý đám cháy. Ghi nhận đến 16 giờ 35 phút, du thuyền vẫn đang cháy lớn.

Hiện lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy du thuyền nói trên.


Tin liên quan

Cháy dữ dội chi nhánh cửa hàng xe ở TP.HCM trong tối đầu năm 2026

Cháy dữ dội chi nhánh cửa hàng xe ở TP.HCM trong tối đầu năm 2026

Vụ cháy tại chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã được dập tắt kịp thời. Công an đang điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Cháy xưởng gỗ trong khu dân cư ngay trưa ngày đầu năm mới

Cửa hàng điện máy bốc cháy giữa đêm, cả khu dân cư hốt hoảng

Khám phá thêm chủ đề

cháy du thuyền Cháy trên sông sài gòn du thuyền nhà hàng Du thuyền bị cháy tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận