Thời sự

TP.HCM: Cháy du thuyền nhà hàng trên sông Sài Gòn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/01/2026 17:08 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý vụ cháy du thuyền kinh doanh nhà hàng trên sông Sài Gòn chiều 7.1.

Đến 17 giờ ngày 7.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp lực lượng CSGT đường thủy khẩn trương xử lý vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

TP.HCM: Cháy du thuyền nhà hàng trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

ẢNH: CTV

Khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy lớn bất ngờ bùng lên từ du thuyền phục vụ kinh doanh nhà hàng đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Phát hiện đám cháy, một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hơn 10 phút sau, đám cháy bùng phát, bao trùm du thuyền.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều nhiều xe, tàu chuyên dụng, phối hợp CSGT đường thủy đến hiện trường xử lý đám cháy. Ghi nhận đến 16 giờ 35 phút, du thuyền vẫn đang cháy lớn.

Hiện lực lượng chức năng tích cực xử lý vụ cháy du thuyền, tổ chức cứu nạn và thống kê thiệt hại.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật...

Tin liên quan

Vụ cháy ki ốt, 1 người tử vong ở TP.HCM: Thi thể bị trói bằng dây kẽm

Vụ cháy ki ốt, 1 người tử vong ở TP.HCM: Thi thể bị trói bằng dây kẽm

Sau khi dập tắt đám cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông 54 tuổi tử vong, thi thể bị trói bằng dây kẽm.

Khám phá thêm chủ đề

cháy du thuyền TP.HCM sông Sài Gòn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
