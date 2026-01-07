TP.HCM: Cháy du thuyền nhà hàng trên sông Sài Gòn

Đến 17 giờ ngày 7.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp lực lượng CSGT đường thủy khẩn trương xử lý vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn ẢNH: CTV

Khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy lớn bất ngờ bùng lên từ du thuyền phục vụ kinh doanh nhà hàng đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Phát hiện đám cháy, một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hơn 10 phút sau, đám cháy bùng phát, bao trùm du thuyền.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều nhiều xe, tàu chuyên dụng, phối hợp CSGT đường thủy đến hiện trường xử lý đám cháy. Ghi nhận đến 16 giờ 35 phút, du thuyền vẫn đang cháy lớn.

Hiện lực lượng chức năng tích cực xử lý vụ cháy du thuyền, tổ chức cứu nạn và thống kê thiệt hại.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật...