Thời sự

Vụ cháy ki ốt, 1 người tử vong ở TP.HCM: Thi thể bị trói bằng dây kẽm

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
31/12/2025 14:33 GMT+7

Sau khi dập tắt đám cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông 54 tuổi tử vong, thi thể bị trói bằng dây kẽm.

Liên quan vụ "TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong", chiều 31.12, lực lượng chức năng TP.HCM có báo cáo ban đầu và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cháy ki ốt, 1 người tử vong ở TP.HCM: Thi thể trói bằng dây kẽm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ki ốt khiến 1 người tử vong

ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.N.T (54 tuổi, quê Thanh Hóa). Nhiều năm trước, ông T. thuê ki ốt của ông T.N.A trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, Bình Dương cũ) để ở và buôn bán nước giải khát.

Khuya 30.12, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại ki ốt có kết cấu tường gạch, khung thép, mái tôn trên đường Trần Hưng đạo. Họ hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Đông Hòa điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát ghi nhận, đám cháy bùng lên lúc 22 giờ 57 phút, đến 23 giờ 10 phút thì được khống chế và 5 phút tiếp theo thì vụ cháy dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên gác, thi thể bị trói bằng dây kẽm, cháy khô. Một số tài sản như bình gas, xe máy, tủ lạnh và vật dụng buôn bán, sinh hoạt bị thiêu rụi cùng khoảng 20 m2 ki ốt.

Thông tin từ gia đình cung cấp cho thấy, trước khi xảy ra vụ cháy ki ốt, người thân có nhận tin nhắn từ điện thoại của nạn nhân, báo sẽ thực hiện hành vi tự sát. Trước đó, người này có mua khoảng 30 lít xăng.

Vụ cháy ki ốt, 1 người tử vong ở TP.HCM: Thi thể trói bằng dây kẽm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ cháy ki ốt đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

Một vụ cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TP.HCM) khiến 1 người tử vong khuya 30.12.

