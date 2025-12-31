TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

Sáng 31.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) khiến 1 người tử vong.





Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy ki ốt ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khuya 30.12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại ki ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Kiểm tra bên trong hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.N.T (54 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong. Nhiều tài sản bên trong ki ốt bị thiêu rụi.

Vụ cháy làm 1 người tử vong ẢNH: CTV

Nguyên nhân vụ cháy ki ốt đang được tiếp tục làm rõ.