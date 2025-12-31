Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
31/12/2025 08:39 GMT+7

Một vụ cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TP.HCM) khiến 1 người tử vong khuya 30.12.

Sáng 31.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) khiến 1 người tử vong.


TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy ki ốt

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khuya 30.12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại ki ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Kiểm tra bên trong hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.N.T (54 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong. Nhiều tài sản bên trong ki ốt bị thiêu rụi.

TP.HCM: Cháy ki ốt ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong- Ảnh 2.

Vụ cháy làm 1 người tử vong

ẢNH: CTV

Nguyên nhân vụ cháy ki ốt đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa

Bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa (TP.HCM) xảy ra vụ cháy lớn chiều 27.12 khiến khói bụi bay vào nhà dân, ô nhiễm không khí.

Khám phá thêm chủ đề

cháy ki ốt tử vong chữa cháy phường Đông Hòa TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận