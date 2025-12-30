Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Sát hại nhân tình, cướp xe bỏ chạy rồi gặp nạn tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
30/12/2025 10:01 GMT+7

Sau khi sát hại nữ nhân tình, nghi phạm 37 tuổi cướp xe máy của nạn nhân bỏ chạy, đến khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM) thì gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Ngày 30.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bàu Bàng (Bình Dương cũ) điều tra vụ án mạng tại một dãy trọ ở khu công nghiệp Bàu Bàng khiến nữ công nhân tử vong.

TP.HCM: Sát hại nhân tình, cướp xe bỏ chạy rồi gặp nạn tử vong- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ án mạng khiến nữ công nhân tử vong

ẢNH: CTV

Theo nguồn tin PV Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là chị P.T.A (30 tuổi, quê An Giang).

Tối 29.12, người dân sống tại dãy trọ ở khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng) nghe tiếng la hét và tiếng xe máy phóng đi. Đến kiểm tra, họ phát hiện chị A. tử vong trước cửa phòng trọ. Một số nhân chứng cho hay, trước đó họ thấy chị A. vừa tan ca làm, về đến phòng trọ thì bị một nam giới chặn lại, xảy ra cãi vã.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân tử vong với nhiều vết thương hở trên cơ thể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm là M.T.L (37 tuổi, quê Đắk Nông), người có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi sát hại chị A., L. chiếm đoạt xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Khi chạy đến đường NC thuộc khu công nghiệp Bàu Bàng (cách hiện trường không xa), L. tông vào đuôi xe container đang đậu, tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Sát hại nhân tình, cướp xe bỏ chạy rồi gặp nạn tử vong- Ảnh 2.

Nghi phạm tử vong sau khi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân bỏ chạy

ẢNH: CTV

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Tạm giữ nhóm hành hung người đang nhậu trên vỉa hè

Có mâu thuẫn từ trước, nhóm người xách hung khí lao đến hành hung một người đang nhậu trên vỉa hè ở TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong sát hại công nhân TP.HCM công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận