TP.HCM: Sát hại nhân tình, cướp xe bỏ chạy rồi gặp nạn tử vong

Ngày 30.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bàu Bàng (Bình Dương cũ) điều tra vụ án mạng tại một dãy trọ ở khu công nghiệp Bàu Bàng khiến nữ công nhân tử vong.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ án mạng khiến nữ công nhân tử vong ẢNH: CTV

Theo nguồn tin PV Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là chị P.T.A (30 tuổi, quê An Giang).

Tối 29.12, người dân sống tại dãy trọ ở khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng) nghe tiếng la hét và tiếng xe máy phóng đi. Đến kiểm tra, họ phát hiện chị A. tử vong trước cửa phòng trọ. Một số nhân chứng cho hay, trước đó họ thấy chị A. vừa tan ca làm, về đến phòng trọ thì bị một nam giới chặn lại, xảy ra cãi vã.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân tử vong với nhiều vết thương hở trên cơ thể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm là M.T.L (37 tuổi, quê Đắk Nông), người có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi sát hại chị A., L. chiếm đoạt xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Khi chạy đến đường NC thuộc khu công nghiệp Bàu Bàng (cách hiện trường không xa), L. tông vào đuôi xe container đang đậu, tử vong tại chỗ.

Nghi phạm tử vong sau khi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân bỏ chạy ẢNH: CTV

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.