Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện người lõa thể, chết lâu ngày cạnh trạm thu phí

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/12/2025 21:14 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một người tử vong trong tình trạng lõa thể, gần trạm thu phí trên đường Võ Chí Công.

Tối 29.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam giới được phát hiện trong tình trạng lõa thể, gần trạm thu phí trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ).

TP.HCM: Phát hiện người lõa thể, chết lâu ngày cạnh trạm thu phí- Ảnh 1.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong tình trạng lõa thể

ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định. Có thể nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đã khô.

Chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn qua trạm thu phí trên địa bàn phường Cát Lái thì nghe mùi lạ. Qua kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông tử vong tại bãi đất trống, trong tình trạng lõa thể.

Tại hiện trường, nạn nhân có dấu hiệu đã tử vong nhiều ngày, thi thể đã khô, xung quanh cỏ um tùm và một bao tải lớn màu trắng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan điều tra đang tìm thân nhân của nạn nhân. Trong thời gian qua, nếu gia đình có người mất tích hãy liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM qua số điện thoại 0906699379 gặp trung tá Phạm Trung Kiên, người thụ lý vụ việc.

Tin liên quan

TP.HCM: 5 ngày, phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

TP.HCM: 5 ngày, phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

Một thi thể nam giới khoảng 50 tuổi được phát hiện trên sông Sài Gòn, tay nạn nhân có đeo vòng và nhẫn. Đây là thi thể thứ 3 được phát hiện trong 5 ngày qua.

Khám phá thêm chủ đề

thi thể lõa thể tử vong trạm thu phí Tử Vong Trong Tình Trạng Lõa Thể TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận