TP.HCM: Phát hiện người lõa thể, chết lâu ngày cạnh trạm thu phí

Tối 29.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam giới được phát hiện trong tình trạng lõa thể, gần trạm thu phí trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ).

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong tình trạng lõa thể ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định. Có thể nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đã khô.

Chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn qua trạm thu phí trên địa bàn phường Cát Lái thì nghe mùi lạ. Qua kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông tử vong tại bãi đất trống, trong tình trạng lõa thể.

Tại hiện trường, nạn nhân có dấu hiệu đã tử vong nhiều ngày, thi thể đã khô, xung quanh cỏ um tùm và một bao tải lớn màu trắng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan điều tra đang tìm thân nhân của nạn nhân. Trong thời gian qua, nếu gia đình có người mất tích hãy liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM qua số điện thoại 0906699379 gặp trung tá Phạm Trung Kiên, người thụ lý vụ việc.