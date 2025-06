TP.HCM: Phát hiện 1 người tử vong trong tình trạng lõa thể

Tối 22.6, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 1 nam thanh niên tử vong trong tình trạng lõa thể, trên địa bàn P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ 1 người tử vong trong tình trạng lõa thể ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là Y.M.N (20 tuổi), người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân trên đường 13 (P.Bình Thọ) phát hiện N. không mặc quần áo, chạy ra đường. Khi đến trước nhà dân gần đó thì nạn nhân ngã gục, bất tỉnh. Lực lượng chức năng có mặt xác định N. đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân bị thương, vết thương hở ở tay phải, mất nhiều máu.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an P.Bình Thọ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi nhận lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ qucn chức năng ghi nhận, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có cãi nhau với người thân.