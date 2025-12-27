Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/12/2025 21:06 GMT+7

Bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa (TP.HCM) xảy ra vụ cháy lớn chiều 27.12 khiến khói bụi bay vào nhà dân, ô nhiễm không khí.

Tối 27.12, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa (Bình Dương cũ) phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác chữa cháy bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông trong khu dân cư đường Đỗ Mười.

TP.HCM: Cháy bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa- Ảnh 1.

Cháy lớn bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TP.HCM: Cháy bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa- Ảnh 2.

Đám cháy lớn chiều 27.12 tại bãi rác rộng hàng trăm mét vuông

ẢNH: CTV

Trước đó, hơn 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa lớn bùng lên tại bãi rác nằm trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), thuộc phường Đông Hòa.

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, ngăn cháy lan qua khu dân cư lân cận.

Tại hiện trường, bãi rác gồm nhiều vật dụng dễ cháy như thùng xốp, bao bì, chăn nệm cũ... chất cao, có nơi hơn 2 mét, diện tích rộng hàng trăm mét vuông khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

TP.HCM: Cháy bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ở phường Đông Hòa- Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC xử lý hiện trường

ẢNH: CTV

Do khói đen nhiều, lực lượng công an địa phương đã vận động người dân tạm thời rời khỏi khu vực ô nhiễm không khí để đảm bảo an toàn, tránh ngạt khói.

Người dân khu vực cho hay, bãi rác này tự phát, tồn tại nhiều năm qua, phát sinh muỗi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Đến hơn 20 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

cháy bãi rác bãi rác tự phát phường Đông Hòa TP.HCM Đường Đỗ Mười
