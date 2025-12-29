Tuyệt chiêu dùng RAM laptop lắp 'chữa cháy' cho máy bàn trong thời bão giá

Trong bối cảnh cơn sốt AI (trí tuệ nhân tạo) đẩy giá RAM máy tính để bàn tăng gấp ba lần, giới công nghệ đang lan truyền một giải pháp 'chữa cháy' đầy sáng tạo là tận dụng RAM laptop kết hợp với bộ chuyển đổi giá rẻ.

Bộ chuyển đổi và RAM laptop là giải pháp 'chữa cháy' hiệu quả trong thời điểm này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HARDWARE CANUCKS

Giải pháp tận dụng RAM laptop

Nếu đang có ý định ráp một dàn máy tính mới, thì thời điểm này hoàn toàn không phải là lựa chọn sáng suốt. Sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã khiến các trung tâm dữ liệu gom vét lượng lớn DRAM và NAND, đẩy giá bộ nhớ toàn cầu leo thang chóng mặt. Theo dữ liệu từ PCPartPicker, giá RAM cho người dùng phổ thông đã tăng gấp 3 lần chỉ sau vài tháng. Một cặp RAM DDR4-3600 16 GB từng có giá chưa tới 2 triệu đồng, nay đã chạm ngưỡng 2,5 tới 3 triệu đồng. Thậm chí, giá trung bình của DDR5 đã nhảy vọt từ 2 triệu đồng lên gần 6 triệu đồng.

Trước tình cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', nhiều người dùng không thể chờ đợi đến năm 2026 - 2027 (thời điểm dự kiến giá bình ổn) đã tìm đến một 'lối thoát' mang tên RAM SO-DIMM (RAM laptop). Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng tăng giá, nhưng RAM laptop, đặc biệt là hàng cũ trên các chợ linh kiện, vẫn rẻ hơn đáng kể so với RAM máy tính bàn. Chỉ cần đầu tư thêm một bộ chuyển đổi (Adapter) từ SO-DIMM sang DIMM với giá khoảng từ 400.000 - 800.000 đồng, người dùng có thể lắp trót lọt thanh RAM nhỏ bé của laptop lên bo mạch chủ của PC.

Hiệu năng bất ngờ nhưng cần lưu ý kỹ thuật

Kênh công nghệ uy tín Hardware Canucks đã thử nghiệm giải pháp này và đưa ra kết quả bất ngờ, khi sự sụt giảm hiệu năng trong các tác vụ chơi game hay làm việc nặng chỉ nằm ở mức dưới 10% (một con số chấp nhận được).

Thử nghiệm hiệu năng với trò chơi 'nặng đô' Cyberpunk 2077 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tuy nhiên, đây được ví như việc sử dụng 'lốp xe dự phòng', vì tuy vẫn chạy được nhưng cần cẩn trọng. Hardware Canucks khuyến cáo:

Tốc độ : Với DDR5, nên chọn các mô-đun có tốc độ khoảng 4.800 MT/giây. Tốc độ cao hơn dễ gây mất ổn định khi qua adapter, đặc biệt là với chip AMD.

: Với DDR5, nên chọn các mô-đun có tốc độ khoảng 4.800 MT/giây. Tốc độ cao hơn dễ gây mất ổn định khi qua adapter, đặc biệt là với chip AMD. Kích thước: Adapter làm tăng chiều cao thanh RAM thêm vài milimet, có thể gây cấn nếu bạn dùng các vỏ case nhỏ (Mini-ITX) hoặc tản nhiệt khí cỡ lớn.

Dù có chút bất tiện khi lắp đặt, nhưng với những ai đang cần máy gấp mà ngân sách hạn hẹp, việc tận dụng RAM laptop cũ là một nước đi thông minh để vượt qua giai đoạn bão giá hiện nay.