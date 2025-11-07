Game thủ đối mặt 'ác mộng' khi giá RAM tăng mạnh

Theo WCCF Tech, sau 'cơn ác mộng' thiếu hụt GPU, cộng đồng game thủ và người dùng PC lại chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng linh kiện mới, đó là thiếu hụt RAM. Nhu cầu khổng lồ từ cơn sốt AI đang 'nuốt chửng' toàn bộ năng lực sản xuất, đẩy giá linh kiện lên mức chóng mặt.

Khủng hoảng linh kiện trở lại khi giá RAM tăng chóng mặt

Thị trường bộ nhớ DRAM (Dynamic Random-Access Memory) đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Theo các báo cáo mới nhất, giá DRAM đã tăng vọt 172% chỉ trong năm nay và tình hình không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá RAM dự kiến tiếp tục giữ đà tăng cao đến năm 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Nguyên nhân chính đến từ chu kỳ bùng nổ của bộ nhớ cho các hệ thống AI. Nhu cầu bộ nhớ khổng lồ từ lĩnh vực AI, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM), đã buộc các 'ông lớn' như Samsung, Micron và SK hynix phải tái cơ cấu toàn bộ dây chuyền sản xuất của mình.

Theo một báo cáo từ DigiTimes, tình hình đã nghiêm trọng đến mức Samsung, một trong những nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới, đã phải tạm dừng việc định giá hợp đồng và ngừng nhận các đơn đặt hàng DDR5 mới. Các công ty khác dự kiến cũng sẽ sớm có động thái tương tự.

Hầu hết sản lượng DDR5 hiện đã được ưu tiên phân bổ cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSPs) và các gã khổng lồ AI, những đơn vị sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với giá cao.

Giá giao ngay của chip DDR5 16 GB đã tăng gần gấp đôi chỉ trong tháng qua, đạt mức kỷ lục 15,5 USD. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài sang năm sau, gây ra tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nghiêm trọng ít nhất là cho đến hết quý 1/2026.

Hệ quả trực tiếp là người tiêu dùng cuối cùng, đặc biệt là game thủ và những người muốn xây dựng PC mới, sẽ lại một lần nữa gánh chịu hậu quả. Giá các mô-đun bộ nhớ từ các thương hiệu quen thuộc như Corsair, Adata và các hãng khác đã liên tục tăng từ quý 3. Chỉ trong vài tuần qua, giá bán lẻ đã ghi nhận mức tăng ít nhất từ 20 - 40% do nguồn cung bị hạn chế.

Vì các tập đoàn AI đã 'khóa' các hợp đồng dài hạn, tình hình cho thị trường tiêu dùng được dự đoán sẽ còn xấu đi trong thời gian tới.

Đối với ngành công nghiệp DRAM, đây là một tin tức hứa hẹn về lợi nhuận. Nhưng đối với người tiêu dùng, lời khuyên là đừng chờ đợi quá lâu để nâng cấp bộ nhớ máy tính. Mùa giảm giá cuối năm có thể là cơ hội cuối cùng để mua được RAM với mức giá 'khiêm tốn' trước khi cơn bão giá thực sự ập đến.