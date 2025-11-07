Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Game thủ đối mặt 'ác mộng' khi giá RAM tăng mạnh

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/11/2025 20:41 GMT+7

Khủng hoảng linh kiện trở lại khi giá RAM tăng vọt trong vài tuần, các 'ông lớn' AI (trí tuệ nhân tạo) thâu tóm nguồn cung.

Theo WCCF Tech, sau 'cơn ác mộng' thiếu hụt GPU, cộng đồng game thủ và người dùng PC lại chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng linh kiện mới, đó là thiếu hụt RAM. Nhu cầu khổng lồ từ cơn sốt AI đang 'nuốt chửng' toàn bộ năng lực sản xuất, đẩy giá linh kiện lên mức chóng mặt.

Khủng hoảng linh kiện trở lại khi giá RAM tăng chóng mặt

Thị trường bộ nhớ DRAM (Dynamic Random-Access Memory) đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Theo các báo cáo mới nhất, giá DRAM đã tăng vọt 172% chỉ trong năm nay và tình hình không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Game thủ lo lắng khi giá RAM tăng 40 %: Cuộc Khủng hoảng linh kiện mới - Ảnh 1.

Giá RAM dự kiến tiếp tục giữ đà tăng cao đến năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Nguyên nhân chính đến từ chu kỳ bùng nổ của bộ nhớ cho các hệ thống AI. Nhu cầu bộ nhớ khổng lồ từ lĩnh vực AI, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM), đã buộc các 'ông lớn' như Samsung, Micron và SK hynix phải tái cơ cấu toàn bộ dây chuyền sản xuất của mình.

Theo một báo cáo từ DigiTimes, tình hình đã nghiêm trọng đến mức Samsung, một trong những nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới, đã phải tạm dừng việc định giá hợp đồng và ngừng nhận các đơn đặt hàng DDR5 mới. Các công ty khác dự kiến cũng sẽ sớm có động thái tương tự.

Hầu hết sản lượng DDR5 hiện đã được ưu tiên phân bổ cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSPs) và các gã khổng lồ AI, những đơn vị sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với giá cao.

Giá giao ngay của chip DDR5 16 GB đã tăng gần gấp đôi chỉ trong tháng qua, đạt mức kỷ lục 15,5 USD. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài sang năm sau, gây ra tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nghiêm trọng ít nhất là cho đến hết quý 1/2026.

Hệ quả trực tiếp là người tiêu dùng cuối cùng, đặc biệt là game thủ và những người muốn xây dựng PC mới, sẽ lại một lần nữa gánh chịu hậu quả. Giá các mô-đun bộ nhớ từ các thương hiệu quen thuộc như Corsair, Adata và các hãng khác đã liên tục tăng từ quý 3. Chỉ trong vài tuần qua, giá bán lẻ đã ghi nhận mức tăng ít nhất từ 20 - 40% do nguồn cung bị hạn chế.

Vì các tập đoàn AI đã 'khóa' các hợp đồng dài hạn, tình hình cho thị trường tiêu dùng được dự đoán sẽ còn xấu đi trong thời gian tới.

Đối với ngành công nghiệp DRAM, đây là một tin tức hứa hẹn về lợi nhuận. Nhưng đối với người tiêu dùng, lời khuyên là đừng chờ đợi quá lâu để nâng cấp bộ nhớ máy tính. Mùa giảm giá cuối năm có thể là cơ hội cuối cùng để mua được RAM với mức giá 'khiêm tốn' trước khi cơn bão giá thực sự ập đến.

Tin liên quan

SSD và RAM tăng giá do cuộc đua đầu tư vào AI

SSD và RAM tăng giá do cuộc đua đầu tư vào AI

Nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI khiến các thiết bị phần cứng lưu trữ như DRAM, NAND, SSD và HDD đều đối mặt với tình trạng khan hiếm.

Khám phá thêm chủ đề

Corsair Samsung Bộ nhớ RAM Dram DDR5 Linh kiện Nhu cầu Tiêu dùng PC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận