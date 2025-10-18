Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

SSD và RAM tăng giá do cuộc đua đầu tư vào AI

Khải Minh
Khải Minh
18/10/2025 20:26 GMT+7

Nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI khiến các thiết bị phần cứng lưu trữ như DRAM, NAND, SSD và HDD đều đối mặt với tình trạng khan hiếm.

Theo Techspot, giá các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ như DRAM, NAND, SSD và HDD đang tăng mạnh khi ngành công nghệ bước vào một giai đoạn biến động chưa từng có do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều nhà sản xuất đã ngừng giữ giá hoặc bắt đầu điều chỉnh tăng, dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến năm 2026 hoặc lâu hơn.

SSD và RAM khan hiếm và tăng giá do cuộc đua đầu tư vào AI - Ảnh 1.

Giá linh kiện lưu trữ và bộ nhớ đồng loạt tăng cao khi làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI tiếp tục mở rộng, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Sự bùng nổ của AI đang làm đảo lộn chuỗi cung ứng truyền thống trong ngành linh kiện, với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và công ty công nghệ lớn trở thành khách hàng chủ lực. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI như của OpenAI, Amazon Web Services và Microsoft cần khối lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện mô hình ngôn ngữ, buộc các nhà sản xuất phải ưu tiên nguồn lực cho nhóm khách hàng này.

Một xu hướng đáng chú ý là sự chuyển đổi khỏi chuẩn RAM DDR4 cũ, khiến sản phẩm này ngày càng khan hiếm. Trong một diễn biến bất thường, giá DDR4 hiện đã vượt giá DDR5 - vốn được thiết kế là thế hệ kế nhiệm. Theo các ước tính từ ngành công nghiệp, giá hợp đồng của DDR4 có thể tăng từ 20 - 30% từ quý 4/2025 đến nửa đầu năm 2026, với giá thị trường thực tế còn cao hơn.

Tình trạng thiếu hụt cũng ảnh hưởng nặng đến ổ cứng truyền thống (HDD) và ổ cứng thể rắn (SSD), đặc biệt là do lượng lưu trữ khổng lồ nhưng ít truy cập mà các hệ thống AI yêu cầu - một cấu hình lý tưởng cho HDD. Tồn kho thấp và nhu cầu tăng đã đẩy giá hai phân khúc này lên đáng kể. Một số báo cáo từ ngành dự báo người tiêu dùng cá nhân có thể chứng kiến mức tăng giá lên đến 30% trong vài quý tới.

Dù các tập đoàn lớn như Samsung và SK Hynix đã tăng công suất sản xuất bộ nhớ lên tới 30%, vẫn chưa thể bù đắp tốc độ tiêu thụ hiện tại. Chu kỳ tăng giá truyền thống của ngành bộ nhớ đang bị kéo dài bất thường và một số chuyên gia mô tả đây là thời kỳ hình thành “siêu chu kỳ” mới.

Không ít ý kiến cho rằng thị trường sẽ còn chịu tác động trong nhiều năm, thậm chí một số dự đoán tình trạng thiếu hụt NAND flash có thể kéo dài đến một thập kỷ. Tuy nhiên, triển vọng vẫn phụ thuộc phần lớn vào độ bền vững của xu hướng AI hiện tại. Các lo ngại về hiệu quả kinh tế thực sự của AI đang gia tăng, đặt ra câu hỏi liệu thị trường có đang tiến đến một bong bóng công nghệ. Cho đến khi có câu trả lời rõ ràng, giá bộ nhớ và lưu trữ nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ nhớ Lưu trữ thị trường HDD DDR4 AI
