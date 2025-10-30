Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại, máy tính bảng và TV của Xiaomi đồng loạt 'đón' HyperOS 3

Phong Đỗ
Phong Đỗ
30/10/2025 14:01 GMT+7

HyperOS 3 'đổ bộ' hàng loạt thiết bị Xiaomi với AI xịn hơn, tùy biến sâu hơn, máy của bạn liệu sẽ có trong danh sách?

Theo GizmoChina, Xiaomi vừa chính thức khởi động đợt triển khai HyperOS 3 quy mô mới cho hàng loạt thiết bị của hãng. Bản cập nhật 'bom tấn' dựa trên nền tảng Android 16 này hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đột phá, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng tùy biến hệ thống.

HyperOS 3 chính thức phát hành đến hàng loạt thiết bị Xiaomi

HyperOS 3 không chỉ là một bản cập nhật thông thường. Nó mang đến khả năng tùy biến màn hình khóa sâu hơn, mở rộng đáng kể các tính năng AI, cải thiện hiệu năng và tăng cường khả năng tích hợp liền mạch giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi.

Điện thoại, máy tính bảng và TV của Xiaomi đồng loạt 'đón' HyperOS 3 - Ảnh 1.

HyperOS 3 bắt đầu được triển khai rộng rãi tới nhiều thiết bị Xiaomi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Theo thông báo mới nhất, đợt cập nhật này đang được triển khai tại thị trường Trung Quốc, với một danh sách dài các sản phẩm từ máy tính bảng, điện thoại dòng Redmi K, cho đến đồng hồ thông minh và cả TV. Nếu đang sở hữu một thiết bị Xiaomi, hãy kiểm tra ngay danh sách dưới đây để xem bạn có thể 'lên đời' trong đợt triển khai này hay không.

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi CIVI 5 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
  • Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED
  • Dòng Xiaomi TV S Mini LED 2025
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM (Phiên bản kỷ niệm 15 năm)
  • Xiaomi Watch S4 (41mm)

Nếu thiết bị nằm trong danh sách trên và bạn đang ở khu vực được hỗ trợ, bạn có thể kiểm tra cập nhật thủ công bằng cách vào Cài đặt (Settings) > Giới thiệu về điện thoại (About Phone) > Cập nhật hệ thống (System Updates).

Đối với người dùng quốc tế, Xiaomi cũng đã bắt đầu kế hoạch triển khai HyperOS 3 trên toàn cầu. Hai thiết bị 'mở hàng' cho đợt nâng cấp này là Xiaomi 15T và 15T Pro. Theo lộ trình chính thức, bản cập nhật dự kiến sẽ sớm mở rộng ra hơn một chục thiết bị khác ngay trong tháng tới.

