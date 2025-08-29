Điện thoại Xiaomi nâng tầm với HyperOS 3

HyperOS 3 bao gồm hơn 100 bản cập nhật về hiệu suất, thiết kế, quyền riêng tư và trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, HyperOS 3 cho phép tương tác liền mạch với các thiết bị của Apple.

HyperOS 3 đã bắt đầu triển khai đến một số thiết bị Xiaomi từ ngày 29.8 ẢNH: XIAOMI

Được phát triển dựa trên nền tảng Android 16 và được tối ưu hóa bằng công nghệ HyperCore của Xiaomi, HyperOS 3 hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà hơn với tốc độ khởi chạy ứng dụng nhanh hơn 21%, cải thiện tốc độ khung hình khi chơi game lên 15% và giảm 19% hiện tượng mất khung hình.

Giao diện và hiệu ứng mượt mà hơn với HyperOS 3

Hơn 100 hiệu ứng chuyển động hệ thống cũng đã được tối ưu hóa, cùng với giao diện người dùng được thiết kế bo tròn và cải tiến biểu tượng, hình nền. Màn hình khóa trên HyperOS 3 giờ đây mang phong cách điện ảnh hơn với hình nền động hỗ trợ bởi AI.

Một trong những tính năng nổi bật của HyperOS 3 là Super Island, được lấy cảm hứng từ Dynamic Island từ Apple. Tính năng này cho phép người dùng truy cập tối đa 3 widget ứng dụng trực tiếp thông qua một module hình viên thuốc động ở phía trên màn hình. Người dùng chỉ cần một thao tác chạm đơn giản để sử dụng. Được biết, Super Island hỗ trợ hơn 70 dịch vụ tích hợp cùng khả năng chia sẻ nhanh chóng bằng cách kéo và thả.

Ứng dụng Thư viện đã được làm mới với album ảnh thông minh có thể sắp xếp tùy chỉnh và khả năng nhận diện đối tượng để tìm kiếm nhanh chóng. Trợ lý AI XiaoAI cũng trở nên thông minh hơn khi mang đến khả năng hỗ trợ hơn 80 ứng dụng và thực hiện hơn 1.000 thao tác nhờ vào công nghệ LLM trên thiết bị và đám mây. Người dùng có thể khoanh tròn nội dung trên màn hình để kích hoạt các thao tác như dịch thuật và tìm kiếm một cách liền mạch.

Tính năng Super Island được cho là bản sao của Dynamic Island từ Apple ẢNH: XIAOMI

Đặc biệt, HyperOS 3 xóa nhòa ranh giới giữa các hệ sinh thái, cho phép tích hợp liền mạch với thiết bị của Apple. Người dùng có thể chạy nhiều cửa sổ ứng dụng trên iPad và máy Mac, cũng như mở khóa thiết bị Xiaomi bằng Face ID hoặc Touch ID. Thông báo, ảnh, tệp và phản hồi trên ứng dụng nhắn tin được đồng bộ hóa dễ dàng giữa các thiết bị Xiaomi và iPhone.

Về khả năng bảo mật, HyperOS 3 cung cấp mã hóa hậu lượng tử, tính năng tìm thiết bị ngoại tuyến và xác thực hai yếu tố cho tài khoản. Các chức năng nhạy cảm như quyền ứng dụng, xem ảnh và chia sẻ dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn.

HyperOS 3 sẽ bắt đầu giai đoạn beta từ ngày 29.8 cho dòng Xiaomi 15, Redmi K80 Pro và Ultimate, cùng một số mẫu Xiaomi Pad 7. Theo kế hoạch của Xiaomi, các điện thoại và máy tính bảng khác, bao gồm dòng MIX Flip 2 và Xiaomi 14, sẽ tham gia chương trình cập nhật vào tháng 9.