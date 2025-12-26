Sự thật về mức dung lượng RAM lý tưởng trong thời bão giá

Giữa bối cảnh giá RAM leo thang chóng mặt trong 6 tháng qua và dự báo về một đợt thiếu hụt GPU nghiêm trọng vào năm 2026, việc tự lắp ráp hay nâng cấp PC đang trở thành bài toán kinh tế đau đầu. Câu hỏi đặt ra là: Bạn có thực sự cần nhiều RAM đến thế không?

Để tìm câu trả lời, trang tin công nghệ TechRadar đã phân tích cấu hình yêu cầu của 20 tựa game PC phổ biến nhất hiện nay (dựa trên số liệu người chơi thực tế). Kết quả có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể thay vì chạy đua cấu hình không cần thiết.

RAM 8 GB: Mức tối thiểu để 'sống sót'

Dựa trên dữ liệu phân tích, con số 8 GB vẫn là mức RAM tối thiểu phổ biến nhất cho đa số các tựa game hiện hành. Nếu bạn chỉ chơi những tựa game eSports quen thuộc như League of Legends, Counter-Strike 2, Valorant hay thậm chí là Fortnite, con số 8 GB vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu cơ bản.

Bộ nhớ RAM bao nhiêu là đủ trong thời điểm bão giá? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IT WAREHOUSE

Tuy nhiên, các tựa game 'bom tấn' thế hệ mới như Battlefield 6 hay Marvel Rivals đã bắt đầu yêu cầu mức tối thiểu lên tới 16 GB. Điều này báo hiệu kỷ nguyên của 8 GB RAM đang dần đi đến hồi kết đối với các game thủ hạng nặng.

RAM 16 GB: Tiêu chuẩn vàng, nhưng hãy cân nhắc

Trong điều kiện bình thường, 16 GB (đặc biệt là chuẩn DDR5) là con số lý tưởng để bạn hướng tới để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Hầu hết trò chơi như Genshin Impact, PUBG, Call of Duty đều khuyến nghị mức này để có trải nghiệm tốt nhất.

Tuy nhiên, với tình hình giá cả leo thang hiện nay, nếu bạn đang sở hữu 8 GB RAM và tài chính eo hẹp, lời khuyên là hãy khoan vội nâng cấp. Nếu các tựa game bạn chơi vẫn nằm trong ngưỡng 8 GB, hãy kiên nhẫn chờ đợi thị trường bình ổn trở lại.

Đừng quên rào cản mang tên đa nhiệm

Một sai lầm phổ biến khi chọn RAM là chỉ nhìn vào cấu hình game. Thực tế, game thủ hiếm khi chỉ chạy mỗi trò chơi. Nhiều người còn bật Discord để giao tiếp, mở Spotify nghe nhạc và treo hàng chục tab Chrome.

Đặc biệt, Google Chrome nổi tiếng với khả năng 'ngốn' RAM. Nếu bạn chơi một game nặng ở thiết lập cao trong khi vẫn để trình duyệt chạy nền, hiện tượng giật lag là khó tránh khỏi dù bạn đã đáp ứng cấu hình khuyến nghị của game. Do đó, nếu thói quen của bạn là đa nhiệm, hãy cộng thêm dung lượng RAM cho các tác vụ phụ này.

Chrome nổi tiếng 'ngốn' RAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lời khuyên cho người dùng văn phòng

Nếu bạn đứng ngoài cuộc chơi game và chỉ dùng máy cho công việc, hãy tham khảo các thông số dưới đây:

RAM 8 GB : Đủ cho nhu cầu văn phòng cơ bản, lướt web, xem phim (đặc biệt tối ưu trên Chromebook).

: Đủ cho nhu cầu văn phòng cơ bản, lướt web, xem phim (đặc biệt tối ưu trên Chromebook). RAM 16 GB : Cần thiết nếu bạn thường xuyên mở nhiều tab, sử dụng Photoshop hoặc làm việc đa nhiệm nặng.

: Cần thiết nếu bạn thường xuyên mở nhiều tab, sử dụng Photoshop hoặc làm việc đa nhiệm nặng. RAM 24 GB+: Chỉ dành cho dân chuyên nghiệp (chỉnh sửa video 4K, làm việc với AI/LLMs).

Kết luận

Trước khi rút ví trong thời điểm nhạy cảm này, hãy kiểm tra kỹ nhu cầu thực tế bằng cách xem Task Manager (trên Windows) hoặc Activity Monitor (trên Mac). Nếu mức sử dụng RAM chưa chạm ngưỡng đỏ, hãy giữ chặt ví tiền của bạn trước cơn bão giá.