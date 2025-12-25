Bất ngờ với hai trình duyệt nổi tiếng lại chuyên 'đào mỏ' dữ liệu người dùng

Sự phổ biến không đồng nghĩa với an toàn. Một báo cáo bảo mật mới nhất vừa giáng đòn mạnh vào niềm tin của người dùng khi xếp hạng Google Chrome và các trình duyệt AI mới nổi vào nhóm 'nguy cơ cao nhất' đối với dữ liệu cá nhân.

Trình duyệt kém riêng tư: Tân binh AI dẫn đầu, lão làng Chrome về nhì

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 12.2025 bởi Digitain, trình duyệt ChatGPT Atlas của OpenAI đã gây sốc khi nhận điểm rủi ro quyền riêng tư gần như tuyệt đối là 99/100 (điểm càng cao càng tệ). Báo cáo chỉ ra rằng trình duyệt này thất bại trong mọi bài kiểm tra về phân vùng dữ liệu, đồng nghĩa với việc nó mở toang cánh cửa cho các trang web theo dõi người dùng xuyên suốt các phiên làm việc.

Chrome và Atlas dẫn đầu danh sách trình duyệt kém riêng tư nhất hiện nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Trình duyệt phổ biến nhất thế giới - Google Chrome - ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai với số điểm rủi ro 76/100. Dù thống trị thị phần toàn cầu, Chrome vẫn bị đánh giá thấp trong các hạng mục chặn theo dõi (tracker blocking) và chống lấy vân tay trình duyệt (anti-fingerprinting).

Dưới đây là bảng xếp hạng các trình duyệt có chỉ số rủi ro cao nhất, theo thứ tự từ tệ nhất đến ít tệ hơn:

ChatGPT Atlas - 99 điểm (Báo động đỏ)

Google Chrome - 76 điểm

Vivaldi - 75 điểm

Microsoft Edge - 63 điểm

Opera - 58 điểm

Ungoogled - 55 điểm

Mozilla Firefox - 50 điểm

Apple Safari - 49 điểm

DuckDuckGo - 44 điểm

Tor - 40 điểm

Ông Paruyr Harutyunyan, chuyên gia tại Digitain, đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về cơn sốt AI: "Hàng triệu người đang đổ xô dùng thử các trình duyệt AI như ChatGPT Atlas hay Comet vì sự tò mò. Nhưng hãy nhớ rằng, AI sống nhờ dữ liệu. Những công cụ này có thể đang thu thập thông tin cá nhân của bạn nhiều hơn bạn tưởng tượng. Thông minh hơn không có nghĩa là an toàn hơn".

Trước bức tranh không mấy sáng sủa này, báo cáo cũng vinh danh những trình duyệt đáng trải nghiệm. Theo đó, Brave và Mullvad Browser được đánh giá là những lựa chọn tốt nhất hiện nay cho người dùng quan tâm đến quyền riêng tư. Đặc biệt, Mullvad Browser (sản phẩm hợp tác giữa Mullvad VPN và Tor Project) được thiết kế chuyên biệt để giảm thiểu tối đa khả năng bị theo dõi, trái ngược hoàn toàn với xu hướng thu thập dữ liệu của các ông lớn công nghệ.