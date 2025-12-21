GTA: Vice City có thể chơi mượt mà ngay trên trình duyệt Chrome

Theo Tom’s Hardware, cộng đồng game thủ hoài cổ vừa đón nhận một tin vui bất ngờ khi DOS Zone - nền tảng chuyên hồi sinh các tựa game PC cũ - đã chính thức đưa huyền thoại Grand Theft Auto: Vice City (GTA: Vice City) lên chạy trực tiếp trên trình duyệt web. Điều kỳ diệu là tựa game từng là thách thức với các dàn máy tính năm 2002 giờ đây chỉ cần vài giây để khởi chạy.

GTA: Vice City trên web: Tối ưu hóa đến mức không tưởng

Còn nhớ khi ra mắt vào năm 2002, GTA: Vice City từng khuyến nghị cấu hình mơ ước thời bấy giờ với chip Intel Pentium IV, RAM 256 MB và card đồ họa 64 MB. Thậm chí, bản làm lại The Definitive Edition năm 2021 còn đòi hỏi cấu hình 'khủng' hơn với 45 GB ổ cứng và RAM 16 GB.

Chơi GTA: Vice City trên nền web của DOS Zone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEOCARDZ

Tuy nhiên, đội ngũ DOS Zone đã tạo ra một bước đột phá công nghệ khi gói gọn tựa game này để chạy trực tiếp trên Chrome hay các trình duyệt hiện đại khác. Người chơi chỉ cần tải khoảng 56 MB dữ liệu ban đầu để vào game, phần còn lại của Vice City sẽ được tải động (dynamic loading) theo thời gian thực khi nhân vật di chuyển trên bản đồ.

Dù hoạt động trên nền tảng web (streaming), hiệu suất của game được đánh giá là rất ấn tượng, thậm chí tốc độ tải ban đầu còn nhanh hơn cả bản gốc trên PC ngày xưa. Một số hiện tượng tải bản đồ bị chậm khi lái xe tốc độ cao có thể xảy ra, nhưng người chơi dễ dàng khắc phục bằng cách chỉnh cài đặt bộ nhớ bản đồ lên mức 'High'.

Đáng chú ý, phiên bản này hỗ trợ đầy đủ tay cầm chơi game và cả màn hình cảm ứng, cho phép game thủ trải nghiệm trên cả máy tính bảng hay điện thoại di động mà không cần chuột phím. Chỉ cần có kết nối internet, bạn có thể náo loạn Vice City ở bất cứ đâu.

Điều kiện để chơi và vấn đề bản quyền

Nhà phát triển khẳng định dự án này dựa trên mã nguồn mở từ GitHub và hoàn toàn độc lập, không liên kết với Rockstar Games. Bạn đọc quan tâm có thể truy cập địa chỉ sau đây để trải nghiệm: https://dos.zone/grand-theft-auto-vice-city.

Để đảm bảo tính hợp pháp và tránh vi phạm bản quyền, DOS Zone đưa ra một cơ chế thú vị:

Người chơi có thể vào game và trải nghiệm ngay lập tức.

Tuy nhiên, để lưu tiến trình (Save game), người chơi buộc phải tải lên tệp game gốc từ máy tính cá nhân để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Ngoài ra, nếu muốn sử dụng tính năng lưu trữ đám mây (Cloud save) để chơi đồng bộ trên nhiều thiết bị, người dùng sẽ cần đăng ký gói trả phí của js-dos.

Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc bảo tồn và giúp các tựa game kinh điển dễ tiếp cận hơn trong kỷ nguyên internet hiện đại, xóa nhòa ranh giới giữa phần cứng máy tính và trình duyệt web.