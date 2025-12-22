Tính năng cần tắt trên Google Chrome để tránh lộ mật khẩu và thẻ tín dụng

Theo BGR, Google Chrome là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, nhưng tính năng đồng bộ hóa (Sync) của nó đang bị các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo là một lỗ hổng nghiêm trọng về quyền riêng tư mà người dùng cần đặc biệt lưu tâm.

Tính năng Sync tiện lợi của Chrome cũng là rủi ro lớn về bảo mật

Tính năng Sync mang lại sự tiện lợi tuyệt vời khi cho phép người dùng truy cập dấu trang, lịch sử và mật khẩu trên mọi thiết bị, từ điện thoại đến máy tính. Tuy nhiên, sự liên thông này chính là con dao hai lưỡi.

Tính năng đồng bộ của Chrome tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INDIA TV NEWS

Các chuyên gia cảnh báo về kịch bản 'Hiệu ứng Domino'. Theo đó, nếu một trong các thiết bị liên kết với tài khoản Google của bạn (một chiếc laptop cũ, máy tính bảng ít dùng) bị kẻ gian xâm nhập, chúng có thể tiếp cận dữ liệu trên tất cả thiết bị khác. Ví dụ, dù chiếc điện thoại của bạn được bảo mật bằng Face ID hay vân tay, thông tin nhạy cảm trên đó vẫn có thể bị đánh cắp dễ dàng thông qua chiếc máy tính xách tay bị nhiễm mã độc đang đồng bộ cùng tài khoản.

Không chỉ đơn thuần là lịch sử duyệt web, Chrome Sync còn là kho chứa những dữ liệu 'sống còn' của người dùng:

Thông tin thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán.

Mật khẩu đăng nhập các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng, email.

Số điện thoại cá nhân và địa chỉ nhà riêng.

Đáng lo ngại hơn, Google từng vướng vào các rắc rối pháp lý liên quan đến việc chế độ ẩn danh (Incognito) thực chất không hề riêng tư như tên gọi. Dữ liệu tìm kiếm của bạn vẫn có thể bị thu thập để chia sẻ với bên thứ ba, dẫn đến việc bạn vừa tìm kiếm một món hàng trên điện thoại, quảng cáo về nó đã xuất hiện ngay lập tức trên máy tính.

Người dùng cần làm gì để tự bảo vệ?

Để chặn đứng nguy cơ rò rỉ dữ liệu, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện ngay các bước sau:

Tắt đồng bộ hóa : Nhấp vào ảnh đại diện trên góc phải Chrome > chọn Sync is on > chọn Turn off.

: Nhấp vào ảnh đại diện trên góc phải Chrome > chọn Sync is on > chọn Turn off. Xóa dữ liệu cũ : Truy cập đường dẫn chrome.google.com/sync, cuộn xuống dưới cùng và chọn 'Delete Data' để xóa sạch những gì đã được lưu trữ trên máy chủ Google.

: Truy cập đường dẫn chrome.google.com/sync, cuộn xuống dưới cùng và chọn 'Delete Data' để xóa sạch những gì đã được lưu trữ trên máy chủ Google. Cân nhắc chuyển đổi trình duyệt: Apple và nhiều chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên tìm đến các giải pháp an toàn hơn như DuckDuckGo hoặc các trình duyệt cam kết chặn trình theo dõi và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Sự tiện lợi luôn đi kèm cái giá, và với Sync, cái giá đó có thể chính là sự an toàn của tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân lưu trên trình duyệt Chrome.