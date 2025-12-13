Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

'Cú sốc' an ninh mạng: Bật xác thực 2 bước vẫn bị hack

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/12/2025 15:04 GMT+7

Cảnh báo khẩn về việc hacker đã tìm ra cách vượt mặt xác thực 2 bước (MFA) dễ dàng.

Trong thế giới số, lời khuyên 'vàng' luôn là thiết lập thêm một lớp bảo mật phụ. Ý tưởng của xác thực đa yếu tố (MFA) là buộc kẻ xấu phải vượt qua bước xác minh thứ hai (như mã SMS, email, sinh trắc học hoặc khóa vật lý) ngay cả khi chúng đã có mật khẩu của bạn. Các nghiên cứu từng chỉ ra rằng xác thực 2 bước có thể giảm tới 99% nguy cơ bị xâm nhập tài khoản.

Nhưng con số đó không còn là tuyệt đối, khi hàng loạt vụ tấn công gần đây cho thấy MFA không phải là giải pháp không thể sai lầm.

'Cú sốc' an ninh mạng: Bật xác thực 2 bước vẫn bị hack như thường - Ảnh 1.

Xác thực 2 bước đã không còn an toàn trước kẻ gian

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IMORE

Sự trỗi dậy của 'bóng ma' Evilginx

Trong tháng 12 này, các chuyên gia bảo mật tại Infoblox đã phát đi cảnh báo về việc các hacker đang nhắm mục tiêu vào cổng đăng nhập của các tổ chức giáo dục. Vũ khí của chúng là một công cụ mã nguồn mở nguy hiểm có tên Evilginx.

Evilginx hoạt động dựa trên cơ chế tấn công 'người đứng giữa' (Man-in-the-Middle - MITM). Thay vì chỉ trộm mật khẩu, nó chặn đứng giao tiếp giữa thiết bị của người dùng và dịch vụ họ muốn truy cập.

Điều đáng sợ nhất là Evilginx cho phép kẻ gian đánh cắp Session Cookie (cookie phiên làm việc). Khi người dùng đăng nhập và nhập mã MFA hợp lệ vào trang giả mạo, chúng sẽ bắt được cookie này. Sau khi có được cookie, chúng hoàn toàn đủ điều kiện để mạo danh nạn nhân đăng nhập thẳng vào hệ thống thật mà không cần nhập lại mã xác thực lần hai.

Chỉ riêng năm 2025, 18 tổ chức đã trở thành nạn nhân. Trước đó, công cụ này đã được dùng để tấn công người dùng Gmail, Outlook và thậm chí cả các ông lớn như Tesla.

Những chiêu trò khác để vượt qua xác thực 2 bước

Không chỉ có Evilginx, bức tường MFA còn đang bị 'đục khoét' bởi những phương thức tấn công khác:

  • Social Engineering: Hacker giả danh dịch vụ uy tín, lừa người dùng tự tay cung cấp mã đăng nhập.
  • SIM Swapping (hoán đổi SIM): Kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát số điện thoại để nhận mã OTP qua SMS. Đây là lý do xác thực qua tin nhắn SMS ngày càng kém an toàn.
  • Thiết bị Skimmer: Đánh cắp vân tay trên các máy yêu cầu xác thực sinh trắc học để thanh toán.

Giải pháp nào cho kỷ nguyên 'hậu MFA'?

Làm sao để an toàn khi lớp kẽm gai MFA đã bị đục khoét thành công? Theo các chuyên gia từ Experian và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) của Mỹ, giải pháp duy nhất có khả năng chống lại lừa đảo hiện nay là chuẩn FIDO/WebAuthn.

'Cú sốc' an ninh mạng: Bật xác thực 2 bước vẫn bị hack như thường - Ảnh 2.

Khóa bảo mật vật lý là giải pháp an toàn hiện nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WIRED

Người dùng được khuyến nghị chuyển sang sử dụng khóa bảo mật vật lý như Google Titan hoặc Yubico. Nếu không muốn dùng khóa vật lý, Passkey là giải pháp thay thế hoàn hảo dựa trên chuẩn WebAuthn. Hiện tại, Google, Microsoft và Apple đều đã tích hợp Passkey, giúp việc chuyển đổi trở nên dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết.

Tin liên quan

Mẹo giúp iPhone tự động bỏ qua xác thực CAPTCHA

Mẹo giúp iPhone tự động bỏ qua xác thực CAPTCHA

Trên các thiết bị của Apple có một tính năng hữu ích giúp người dùng giảm bớt thao tác xác thực CAPTCHA phiền phức.

Khám phá thêm chủ đề

Google MFA Microsoft Apple Session Cookie tài khoản Bảo mật xác thực 2 bước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận