Những ứng dụng cần cân nhắc khi cài đặt lên máy tính Windows 11

Nhiều người dùng thường phàn nàn về các phần mềm rác (bloatware) được cài sẵn khi mua máy, nhưng thực tế, chính những ứng dụng mà chúng ta tự tay tải về mới là nguyên nhân chính khiến hệ thống Windows 11 trở nên ì ạch, kém ổn định và rò rỉ dữ liệu. Dựa trên phân tích hiệu năng và các nguy cơ bảo mật, dưới đây là các cái tên phổ biến mà các chuyên gia khuyên bạn nên tránh xa hoặc gỡ bỏ ngay lập tức khỏi máy tính của mình.

1. Các trình diệt virus bên thứ ba

Đã qua rồi thời kỳ Windows XP đầy lỗ hổng khiến người dùng bắt buộc phải mua phần mềm bảo vệ. Ngày nay, Windows Defender tích hợp sẵn trong Windows 11 đã đủ mạnh mẽ, nhẹ nhàng và hoàn toàn miễn phí. Điển hình mà người dùng Windows thường thấy là McAfee và Norton. Hai "gã khổng lồ" này nổi tiếng với việc 'ngốn' tài nguyên hệ thống khi chạy ngầm. Tệ hơn, chúng hoạt động như những phần mềm quảng cáo (adware), liên tục quấy rầy người dùng bằng các cửa sổ pop-up dụ dỗ mua thêm gói dịch vụ. Việc trả phí đăng ký hằng tháng cho những tính năng mà Windows đã có sẵn là một sự lãng phí không cần thiết.

2. Công cụ 'dọn dẹp' Windows 11

Từng là phần mềm 'huyền thoại' không thể thiếu trên mọi máy tính, nhưng số phận của CCleaner đã thay đổi kể từ khi bị Avast thâu tóm vào năm 2017. Ứng dụng này hiện trở nên cồng kềnh, cố gắng cài cắm thêm phần mềm phụ và từng dính bê bối rò rỉ dữ liệu. Quan trọng hơn, Windows 10 và 11 hiện đại đã có cơ chế tự động tối ưu và dọn dẹp rác tốt, khiến CCleaner trở nên thừa thãi và thậm chí có thể gây lỗi Registry nếu can thiệp sâu.

3. Các phần mềm 'tăng tốc' internet

Đừng để những lời quảng cáo hoa mỹ đánh lừa. Tốc độ internet phụ thuộc vào phần cứng (router, card mạng) và gói cước nhà mạng. Không một phần mềm nào có thể 'phù phép' để tăng băng thông vật lý. Ngược lại, các ứng dụng này thường chạy ngầm để thu thập dữ liệu hành vi hoặc chặn các tiến trình tải xuống quan trọng nhằm tạo ảo giác mạng nhanh hơn.

Không có phần mềm nào có thể tăng tốc mạng internet ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NORTON

4. Rủi ro quyền riêng tư

Sau khi về tay Kape Technologies (công ty có lịch sử làm phần mềm quảng cáo), uy tín về quyền riêng tư của ứng dụng ExpressVPN danh tiếng một thời bị đặt dấu hỏi lớn. Việc tập trung dữ liệu người dùng vào máy chủ của một bên thứ ba luôn tiềm ẩn rủi ro bị khai thác cho mục đích marketing.

Bên cạnh đó, tiện ích săn mã giảm giá Honey quen mặt cũng đang bị cáo buộc thu thập quá mức dữ liệu thanh toán và lịch sử mua sắm. Thay vì tìm deal tốt nhất cho người dùng, Honey bị phát hiện ưu tiên đẩy các link liên kết (affiliate) để kiếm hoa hồng cho chính họ.

5. Phần mềm gây giảm hiệu năng Gaming

Razer Synapse: Dù là phần mềm chính hãng để chỉnh đèn LED và macro, nhưng Synapse lại là 'cơn ác mộng' về tối ưu hóa. Nó nặng nề, gây tụt FPS đáng kể khi chơi game và thường xuyên gặp lỗi không nhận diện thiết bị.

NVIDIA App: Phiên bản ứng dụng mới (thay thế GeForce Experience) đang gặp nhiều vấn đề về ổn định. Các tính năng như lớp phủ (overlay) hay quay lại khoảnh khắc chơi game (Instant Replay) hoạt động chập chờn, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm game thủ.

6. Phần mềm đào tiền ảo

Kỷ nguyên tận dụng PC cá nhân để đào coin kiếm lời đã chấm dứt. Chẳng hạn như việc đào Bitcoin giờ đây cần người 'thợ đào' phải trang bị cả một trại máy chủ khổng lồ mới có thể mơ về lợi nhuận và các loại tiền điện tử như Ethereum đã chuyển sang một mô hình hoàn toàn khác, loại bỏ quy trình khai thác tốn nhiều tài nguyên tính toán.

Thời kỳ đào coin bằng máy tính cá nhân đã chấm dứt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì thế, bất kỳ ứng dụng nào hứa hẹn điều này hiện nay đa phần là lừa đảo hoặc chứa mã độc, biến máy tính của bạn thành công cụ kiếm tiền cho hacker bằng cách vắt kiệt tài nguyên phần cứng.