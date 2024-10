Windows 11 sắp 'khai tử' mật khẩu truyền thống

Theo TechRadar, trong nỗ lực nâng cao bảo mật và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, Microsoft vừa công bố mở rộng hỗ trợ passkey trên Windows 11. Điều này cho phép người dùng đăng nhập vào các ứng dụng và trang web một cách an toàn mà không cần phải nhớ mật khẩu.

Windows 11 sẽ hỗ trợ Passkey từ các ứng dụng bên thứ ba ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MULTIPLAYER

Microsoft dần loại bỏ mật khẩu truyền thống trên Windows 11

Passkey là phương thức xác thực hiện đại, sử dụng sinh trắc học (nhận dạng khuôn mặt, vân tay) hoặc mã PIN thông qua Windows Hello. So với mật khẩu truyền thống, passkey an toàn hơn và giúp người dùng tránh khỏi những rắc rối khi quên mật khẩu.

Trước đây, Windows 11 chỉ hỗ trợ passkey do Microsoft phát triển. Tuy nhiên, với bản cập nhật mới nhất, hệ điều hành này đã cho phép sử dụng passkey từ các bên thứ ba, bao gồm các ứng dụng quản lý mật khẩu phổ biến như 1Password và Bitwarden.

Microsoft đang hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển ứng dụng để đảm bảo tính tương thích và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Giao diện Windows Hello cũng được cải thiện để người dùng dễ dàng lựa chọn lưu trữ và sử dụng passkey.

Động thái này của Microsoft được xem là bước tiến quan trọng trong việc hướng tới một thế giới không mật khẩu, nơi người dùng có thể đăng nhập một cách an toàn và tiện lợi hơn.