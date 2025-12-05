Cloudflare lại gặp sự cố, thế giới internet một lần nữa 'đứng hình'

Người dùng internet toàn cầu vừa trải qua những giây phút hoang mang khi truy cập vào các trang web yêu thích nhưng chỉ nhận lại dòng thông báo '500 internal server error' (lỗi máy chủ nội bộ). Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật của Cloudflare, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian cho hàng triệu trang web.

Cloudflare tiếp tục gặp sự cố lần thứ hai trong tháng

Sự cố lần này cũng chứng kiến dịch vụ Down Detector - trang web chuyên dùng để theo dõi và báo cáo các sự cố mạng - ngừng hoạt động. Khi người dùng đổ xô vào đây để kiểm tra tình hình, họ phát hiện chính trang này cũng không thể truy cập được.

Dịch vụ Cloudflare một lần nữa gặp sự cố trong tháng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CLOUDFLARE BLOG

Ngoài ra, nền tảng thiết kế đồ họa phổ biến Canva cùng nhiều dịch vụ quan trọng khác cũng nằm trong danh sách nạn nhân, khiến công việc của hàng ngàn người bị đình trệ. Trên mạng xã hội X (Twitter), làn sóng phàn nàn bùng nổ khi hashtag về sự cố nhanh chóng lọt top xu hướng.

Điều khiến giới công nghệ lo ngại là tần suất xảy ra sự cố. Đây đã là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 30 ngày Cloudflare gặp vấn đề nghiêm trọng. Trước đó vào tháng 11, một sự cố tương tự đã khiến các ông lớn như Spotify, ChatGPT và cả mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump 'đứng hình' tạm thời.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi sự cố xảy ra, Cloudflare đã phát đi những tín hiệu tích cực từ trang trạng thái dịch vụ của hãng, xác nhận đã tìm ra nguyên nhân và áp dụng biện pháp khắc phục.

Theo cập nhật mới nhất vào lúc 16 giờ 12 (giờ Việt Nam) ngày 5.12, đội ngũ kỹ thuật của Cloudflare thông báo: "Một bản sửa lỗi đã được triển khai và chúng tôi đang giám sát kết quả".

Bản cập nhật trạng thái dịch vụ từ trang web của Cloudflare ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khác với các đồn đoán ban đầu về một cuộc tấn công mạng, thông báo chính thức chỉ ra rằng 'thủ phạm' là lỗi kỹ thuật tại Dashboard và các API. Đây là các cổng giao tiếp quan trọng giúp quản trị viên web cấu hình và tương tác với hệ thống Cloudflare. Khi bộ phận này gặp lỗi, nó có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền dẫn đến việc các trang web khách hàng hiển thị lỗi hoặc không thể truy cập.

Tiếp đó vào khoảng 16 giờ 25 cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật của hãng tiếp tục xác nhận Cloudflare đang thực hiện bảo trì định kỳ tại trung tâm dữ liệu DTW (Detroit, Mỹ). Quá trình bảo trì dự kiến kéo dài trong 4 giờ, từ 16 giờ đến 20 giờ. Động thái này diễn ra gần như trùng khớp với thời điểm Cloudflare xử lý sự cố sập API toàn cầu.