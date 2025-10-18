Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ứng dụng Messenger trên Windows sắp ngừng hoạt động

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/10/2025 14:11 GMT+7

Ứng dụng Messenger trên Mac và Windows sắp 'bay màu', người dùng cần làm gì ngay để không mất dữ liệu?

Trong một động thái bất ngờ, Meta đã thông báo sẽ chính thức ngừng hỗ trợ ứng dụng nhắn tin Messenger độc lập trên cả hai nền tảng máy tính là Windows và Mac, buộc người dùng phải quay trở lại với phiên bản web.

Toàn bộ tin nhắn Messenger trên PC và Mac sẽ biến mất sau ngày 15.12

Nếu bạn là một trong những người thường xuyên sử dụng ứng dụng Messenger trên máy tính để làm việc và liên lạc, hãy chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn. Meta vừa xác nhận sẽ 'khai tử' hoàn toàn ứng dụng này kể từ ngày 15.12 tới.

Ứng dụng Messenger trên Windows ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Ứng dụng Messenger trên Windows và Mac ngừng hoạt động vào cuối năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MASHABLE

Theo thông báo, người dùng sẽ bắt đầu nhận được các cảnh báo ngay trong ứng dụng về việc ngừng hoạt động. Kể từ khi nhận được thông báo, bạn sẽ có khoảng 60 ngày để tiếp tục sử dụng trước khi ứng dụng chính thức bị đóng cửa vĩnh viễn.

Điều đáng lo ngại nhất đối với người dùng chính là nguy cơ mất toàn bộ lịch sử trò chuyện. Meta đã đưa ra khuyến cáo quan trọng rằng người dùng cần phải kích hoạt tính năng 'Lưu trữ an toàn' (Secure Storage) trước ngày ứng dụng biến mất. Nếu không thực hiện thao tác này, toàn bộ dữ liệu tin nhắn của bạn trên ứng dụng cũng sẽ bị 'xóa sổ'.

Trên thực tế, quá trình này bắt đầu diễn ra khi ứng dụng Messenger đã bị gỡ khỏi cửa hàng Apple App Store dành cho Mac.

Vậy điều gì sẽ xảy ra sau ngày 15.12? Khi cố gắng mở ứng dụng, người dùng có tài khoản Facebook sẽ được tự động chuyển hướng đến trang Facebook.com để tiếp tục trò chuyện. Trong khi đó, những ai chỉ sử dụng Messenger mà không có tài khoản Facebook sẽ được điều hướng đến trang Messenger.com. Động thái này cho thấy Meta đang muốn tập trung trải nghiệm nhắn tin trên nền tảng web thay vì duy trì các ứng dụng riêng lẻ.

Messenger trên Android gặp lỗi sau bản cập nhật mới

Messenger trên Android gặp lỗi sau bản cập nhật mới

Ở cả hai phiên bản cập nhật gần nhất, ứng dụng Messenger trên Android đều gặp lỗi gửi và đọc hình ảnh, trong khi bản trên iOS vẫn hoạt động bình thường.

