Ubisoft thông báo trì hoãn một trò chơi lớn đến năm sau

Theo Gaming Bolt, trong báo cáo gần đây về nửa đầu năm tài chính 2023/24 (kéo dài đến ngày 31.3.2024), Ubisoft đã thông báo về việc trì hoãn một "trò chơi lớn" chưa rõ danh tính từ năm tài chính hiện tại sang năm tài chính tiếp theo. Công ty cho biết động thái này sẽ cho phép họ tối đa hóa việc tạo ra một sản phẩm có giá trị.

Báo cáo tài chính cho biết: "Thành tích vượt trội trong quý 2 và động lực tích cực hiện tại của các thương hiệu Ubisoft đã tạo dựng niềm tin vững chắc cho thời gian còn lại của năm. Do đó, công ty có thể xác nhận về mức tăng trưởng doanh thu không áp dụng IFRS đạt khoảng 400 triệu euro mà không cần phát hành trò chơi lớn. Ban đầu, công ty dự định ra mắt trò chơi lớn này trong quý cuối cùng của năm tài chính 2023".

Hiện tại, Ubisoft đã quyết định ra mắt trò chơi lớn bí ẩn này vào năm tài chính 2024/25, để tối đa hóa việc tạo ra giá trị của nó.

Mặc dù chưa đề cập rõ ràng đến trò chơi mà Ubisoft nói đến trong báo cáo, nhưng nhiều khả năng đó có thể là tựa game thế giới mở sắp ra mắt của Massive Entertainment, với tên gọi Star Wars Outlaws. Trước đây, khi chưa có thông báo chính thức từ công ty, trò chơi từng được dự kiến phát hành vào khoảng quý đầu tiên của năm 2024 (tương ứng với quý 4 của năm tài chính 2023/24).

Hiện tại, Ubisoft đã có thêm một số bản phát hành lớn được lên lịch trình cho thời gian còn lại của năm tài chính, gồm có Assassin’s Creed Nexus VR vào tháng 11, Avatar: Frontiers of Pandora vào tháng 12 và Prince of Persia: The Lost Crown vào tháng 1.2024.