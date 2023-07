Ubisoft muốn phát hành 10 trò chơi mới trước tháng 4 năm sau

Theo Gaming Bolt, Ubisoft đã có nhiều sự chậm trễ và động thái hủy bỏ dự án đối với một số trò chơi của họ trong những năm gần đây. Mặc dù lịch phát hành có vẻ thưa thớt trong suốt quãng thời gian đó, nhưng trong những tháng sắp tới, Ubisoft có thể sẽ tung ra nhiều bản phát hành lớn.

Đầu năm nay, Ubisoft cho biết đã lên kế hoạch phát hành 8 trò chơi trước khi kết thúc năm tài chính 2023, tức là trước ngày 31.3.2024. Ngoài ra, trong báo cáo doanh thu hàng quý gần đây, công ty đã cập nhật con số đó và bổ sung một vài cái tên khác vào danh sách phát hành.

Ubisoft muốn phát hành 10 trò chơi mới cho đến tháng 4 năm sau UBISOFT

Ubisoft cho biết họ có kế hoạch phát hành khoảng 10 trò chơi từ nay đến ngày 31.3 năm sau. Những trò chơi này gồm có Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: The Lost Crown, Skull and Bones, XDefiant, Just Dance 24, Rainbow Six Mobile và The Division Resurgece.

Ngoài 9 tựa game nói trên, Ubisoft cho biết sẽ phát hành "một trò chơi lớn khác" trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại, mặc dù hãng chưa tiết lộ danh tính của trò chơi đó. Có thể trò chơi này là Star Wars Outlaws, sẽ ra mắt vào khoảng năm 2024, nhưng liệu nó có được lên kế hoạch phát hành trong quý đầu tiên của năm sau hay không vẫn còn phải chờ thông báo chính thức từ phía Ubisoft.

Đáng chú ý, công ty đã không hề có đề cập đến tựa game The Division Heartland bị trì hoãn nhiều lần. Có thể thấy, cho đến tháng 4 năm sau, cộng đồng đam mê trò chơi điện tử sẽ được trải nghiệm rất nhiều trò chơi lớn đến từ Ubisoft.