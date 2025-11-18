Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng khiến internet toàn cầu tê liệt

Một sự cố kỹ thuật quy mô lớn của dịch vụ Cloudflare diễn ra từ tối 18.11, khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến phổ biến nhất thế giới trở nên bất động. Từ mạng xã hội X, dịch vụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT, cho đến các công cụ kiểm tra mạng đều đồng loạt báo lỗi.

Dịch vụ cung cấp hạ tầng internet Cloudflare bất ngờ ngừng hoạt động ẢNH: TOM'S GUIDE

Cloudflare 'sập' khiến internet toàn cầu náo loạn

Theo đó, nhiều người dùng internet khắp nơi đã chia sẻ về tình trạng truy cập vào các trang web gặp khó khăn, họ liên tục phải đối diện với thông báo trả về từ máy chủ '500 Internal Server Error' xuất hiện. Được biết, sự cố này xảy ra do Cloudflare, đơn vị cung cấp hạ tầng đám mây và bảo mật cho phần lớn mạng internet toàn cầu, đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) và nhanh chóng lan rộng. Tác động của nó là ngay lập tức và xảy ra trên diện rộng, khi:

X (Twitter cũ): Người dùng không thể tải bản tin, hoặc liên tục gặp trang báo lỗi.

Người dùng không thể tải bản tin, hoặc liên tục gặp trang báo lỗi. OpenAI (ChatGPT, Sora): Các công cụ AI đình đám ngừng phản hồi trong gần một giờ đồng hồ.

Các công cụ AI đình đám ngừng phản hồi trong gần một giờ đồng hồ. Claude AI: Dịch vụ AI của công ty Anthropic, vốn nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo, cũng rơi vào tình trạng 'đóng băng' dịch vụ.

Dịch vụ AI của công ty Anthropic, vốn nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo, cũng rơi vào tình trạng 'đóng băng' dịch vụ. Downdetector: Một tình huống vô cùng trớ trêu là trang web chuyên dùng để người dùng báo cáo sự cố mạng này cũng... bị sập, do chính nó cũng sử dụng hạ tầng của Cloudflare.

Nhiều trang web dựa trên Cloudflare đồng loạt báo mã lỗi 500 ẢNH: PHONG ĐỖ

Theo thông báo mới nhất từ Cloudflare, hãng này tuyên bố đã xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đang bắt đầu triển khai bản sửa lỗi.

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Cloudflare đã phải tạm thời vô hiệu hóa dịch vụ WARP tại khu vực London (Anh). Các biểu đồ theo dõi cho thấy lượng báo cáo lỗi đang giảm dần và các dịch vụ đang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, kết nối vẫn chưa thực sự ổn định và người dùng có thể vẫn gặp tình trạng chập chờn trong ít giờ tới.

Đại diện Cloudflare cho biết: "Chúng tôi đang thấy các dịch vụ phục hồi, nhưng khách hàng có thể vẫn gặp tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường trong quá trình hệ thống ổn định lại".

Người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn và hạn chế bấm F5 (tải lại) trình duyệt liên tục để giảm tải cho hệ thống trong lúc các kỹ sư khắc phục hoàn toàn sự cố.