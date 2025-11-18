Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng khiến internet toàn cầu tê liệt

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/11/2025 21:06 GMT+7

Cloudflare bất ngờ 'sập' hệ thống, phần lớn thế giới internet 'đứng hình' vì sự cố.

Một sự cố kỹ thuật quy mô lớn của dịch vụ Cloudflare diễn ra từ tối 18.11, khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến phổ biến nhất thế giới trở nên bất động. Từ mạng xã hội X, dịch vụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT, cho đến các công cụ kiểm tra mạng đều đồng loạt báo lỗi.

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng - Ảnh 1.

Dịch vụ cung cấp hạ tầng internet Cloudflare bất ngờ ngừng hoạt động

ẢNH: TOM'S GUIDE

Cloudflare 'sập' khiến internet toàn cầu náo loạn

Theo đó, nhiều người dùng internet khắp nơi đã chia sẻ về tình trạng truy cập vào các trang web gặp khó khăn, họ liên tục phải đối diện với thông báo trả về từ máy chủ '500 Internal Server Error' xuất hiện. Được biết, sự cố này xảy ra do Cloudflare, đơn vị cung cấp hạ tầng đám mây và bảo mật cho phần lớn mạng internet toàn cầu, đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) và nhanh chóng lan rộng. Tác động của nó là ngay lập tức và xảy ra trên diện rộng, khi:

  • X (Twitter cũ): Người dùng không thể tải bản tin, hoặc liên tục gặp trang báo lỗi.
  • OpenAI (ChatGPT, Sora): Các công cụ AI đình đám ngừng phản hồi trong gần một giờ đồng hồ.
  • Claude AI: Dịch vụ AI của công ty Anthropic, vốn nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo, cũng rơi vào tình trạng 'đóng băng' dịch vụ.
  • Downdetector: Một tình huống vô cùng trớ trêu là trang web chuyên dùng để người dùng báo cáo sự cố mạng này cũng... bị sập, do chính nó cũng sử dụng hạ tầng của Cloudflare.
Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nhiều trang web dựa trên Cloudflare đồng loạt báo mã lỗi 500

ẢNH: PHONG ĐỖ

Theo thông báo mới nhất từ Cloudflare, hãng này tuyên bố đã xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đang bắt đầu triển khai bản sửa lỗi.

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Cloudflare đã phải tạm thời vô hiệu hóa dịch vụ WARP tại khu vực London (Anh). Các biểu đồ theo dõi cho thấy lượng báo cáo lỗi đang giảm dần và các dịch vụ đang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, kết nối vẫn chưa thực sự ổn định và người dùng có thể vẫn gặp tình trạng chập chờn trong ít giờ tới.

Đại diện Cloudflare cho biết: "Chúng tôi đang thấy các dịch vụ phục hồi, nhưng khách hàng có thể vẫn gặp tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường trong quá trình hệ thống ổn định lại".

Người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn và hạn chế bấm F5 (tải lại) trình duyệt liên tục để giảm tải cho hệ thống trong lúc các kỹ sư khắc phục hoàn toàn sự cố.

Tin liên quan

Việt Nam vào top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có internet nhanh nhất thế giới

Việt Nam vào top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có internet nhanh nhất thế giới

Lần đầu tiên, internet Việt Nam được xếp hạng trong nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có tốc độ nhanh nhất toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

Cloudflare dịch vụ mạng xã hội internet Sửa lỗi hạ tầng hệ thống Bảo mật sự cố Việt Nam trang web báo cáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận