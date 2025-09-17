Việt Nam vào top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có internet nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo mới nhất vừa được Ookla công bố ngày 17.9, tốc độ mạng internet cố định tại Việt Nam đạt 261,80 Mbps trong tháng 8, tăng 3 bậc so với tháng 7 để đứng thứ 10 - lần đầu tiên bước vào nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có tốc độ internet nhanh nhất thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của internet trong nước được ghi nhận kể từ khi có bảng xếp hạng Speedtest Global Index của Ookla (ra đời năm 2017).



Song song với sự phát triển nhanh chóng của mạng băng rộng cố định, internet di động của Việt Nam cũng tăng 2 bậc so với tháng trước, từ 18 lên vị trí số 16, đạt tốc độ trung bình 152,17 Mbps. Tính chung 2 hình thức kết nối (di động và cố định), Việt Nam đang có mặt trong nhóm 20 thị trường phát triển mạnh mẽ về internet. Cách nay 10 năm, tốc độ trung bình đạt 3,8 Mbps (theo công ty Akamai Technologies ghi nhận vào quý 4/2015), xếp thứ 95 trong tổng số 100 thị trường được đo kiểm.

Nhu cầu tiêu thụ nội dung như video, livestream... góp phần thúc đẩy nhà mạng đầu tư nâng cấp dịch vụ để phục vụ người dùng Ảnh: Anh Quân

Kể từ khi internet bắt đầu vào thị trường trong nước (cuối năm 1997) đến nay, sau gần 30 năm, Việt Nam từ một nước đi sau đã bắt đầu bắt kịp với các nước tiên tiến, dần tự làm chủ sản phẩm, công nghệ và thiết bị mạng, thậm chí gia nhập nhóm quốc gia làm chủ tuyến cáp quang internet. Cùng với đó, nhiều quyết sách có lợi cho sự phát triển của internet nước nhà cũng được thông qua, thúc đẩy quá trình "bứt tốc".

Đại diện một nhà mạng tại Việt Nam cho biết động lực thúc đẩy doanh nghiệp viễn thông trong nước không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng ngày càng cao, xu hướng tiêu thụ dữ liệu không ngừng đòi hỏi băng thông lớn. Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vụ internet (ISP) trong nước đều nâng tốc độ gói thuê bao tối thiểu lên 300 Mbps, cao gấp 6 lần so với vài năm trước đây (gói thấp nhất từng đạt 50 Mbps). Không chỉ nâng băng thông, doanh nghiệp viễn thông cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, mạng cáp quang, ứng dụng nhiều công nghệ mới tương tự với tốc độ triển khai của các quốc gia phát triển.

Hiện Việt Nam sở hữu 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC và SJC2 với tổng dung lượng thiết kế 80 Tbps, trong đó ADC và SJC2 là các tuyến vừa được đưa vào khai thác. Bên cạnh hệ thống cáp biển, Việt Nam còn có tuyến cáp quang trên đất liền, đáng chú ý là tuyến VSTN do Việt Nam làm chủ với dung lượng thiết kế 4 Tbps.