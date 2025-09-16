Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tốc độ internet Việt Nam tăng vượt bậc, nhanh hơn Trung Quốc

Anh Quân
Anh Quân
16/09/2025 11:03 GMT+7

Tốc độ internet Việt Nam, đặc biệt là mạng băng rộng cố định đã có bước tiến nhanh vượt bậc, vào nhóm những quốc gia nhanh nhất thế giới và xếp trên nhiều nước phát triển.

Theo kết quả thống kê tháng 7 của Ookla, hãng cung cấp dịch vụ đo tốc độ Speedtest, internet Việt Nam đã tăng 6 bậc so với tháng trước đó, vươn lên thứ 13 thế giới đối với mạng băng rộng cố định (chủ yếu cáp quang), với mức trung bình đạt 250,45 Mbps. Đây là kết quả của nhiều tháng tăng liên tiếp. Cách nay 4 tháng, tốc độ đường truyền của Việt Nam chỉ đứng thứ 33 toàn cầu (173,6 Mpbs).

Trong khu vực Đông Nam Á, tốc độ internet băng rộng cố định của Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan (vị trí 10, tốc độ 256,15 Mbps) và Singapore (xếp 1 toàn cầu: 386,96 Mbps). Nhưng với thứ hạng 13, Việt Nam hiện có tốc độ mạng cố định ngang ngửa Israel (251,57 Mbps) và nhanh hơn nhiều quốc gia phát triển như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Trung Quốc...

Internet Việt Nam nhanh hơn Trung Quốc - Ảnh 1.

Tốc độ internet Việt Nam tăng mạnh trong những tháng gần đây ở cả di động lẫn cố định

Ảnh: chụp màn hình Ookla

Cũng theo kết quả báo cáo của Ookla, internet Việt Nam ở cả băng rộng cố định lẫn di động đều đang xếp thứ 3 tại Đông Nam Á về tốc độ và thuộc nhóm 20 quốc gia nhanh nhất thế giới. Đối với internet di động, nhờ sự phát triển nhanh chóng của việc triển khai thương mại hóa 5G trong gần một năm qua, Việt Nam liên tục đạt các thứ hạng cao. Cũng trong tháng 7, internet di động trong nước tăng 1 bậc, từ 19 lên 18, đạt tốc độ trung bình 151,69 Mbps.

Tăng trưởng trên cũng tương đồng với những gì ghi nhận trên hệ thống iSpeed của Trung tâm internet Việt Nam khi tốc độ internet liên tục đi lên ở cả di động lẫn cố định. Nhưng việc nằm trong Top 20 quốc tế vẫn còn cách mục tiêu vào Top 10 thế giới được cơ quan quản lý mong muốn.

Hiện nay, Việt Nam có 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC, SJC2, đạt tổng dung lượng thiết kế 80 Tbps. Trong đó, các tuyến ADC và SJC2 mới đưa vào hoạt động. Ngoài các tuyến trên biển, Việt Nam cũng có tuyến cáp quang trên đất liền, đặc biệt có một tuyến VSTN (dung lượng thiết kế 4 Tbps) do Việt Nam làm chủ.

Nửa đầu năm 2025, tỷ lệ thuê bao internet cố định của Việt Nam đạt 24,4/100 dân (theo báo cáo của Cục Viễn thông), tăng 3,9% so với cùng kỳ. Hiện có khoảng 85,3% hộ gia đình sử dụng cáp quang, cao hơn mức trung bình của thế giới đang là 60%.

