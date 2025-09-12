Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những thách thức trong thương mại hóa 5G ở Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
12/09/2025 20:28 GMT+7

Dù đã triển khai tại nhiều tỉnh thành và được xem là nền tảng cho kinh tế số, chặng đường thương mại hóa 5G tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức về chi phí, ứng dụng, an ninh mạng và nhân lực.

Đây là nhận định được ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông đưa ra tại một sự kiện diễn ra mới đây ở Hà Nội. Đại diện cơ quan quản lý đã nêu bức tranh toàn cảnh về hiện trạng và những rào cản chính trong lộ trình phát triển, thương mại hóa 5G của quốc gia.

Theo ông, hiện 5G đã có mặt tại nhiều địa phương ở Việt Nam, đặt nền móng cho internet vạn vật (IoT), nhà máy thông minh, xe tự hành và Cách mạng công nghiệp 4.0. "Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức: chi phí chuyển đổi từ NSA sang SA rất lớn; ứng dụng công nghiệp chưa trưởng thành; chi phí thiết bị cao; rủi ro an ninh mạng ngày càng tăng và nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt", ông Nguyễn Phong Nhã cho biết.

Ông Nguyễn Phong Nhã mong muốn khai thác 5G như một nền tảng cho chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế - xã hội

Ảnh: Anh Quân

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác để khai thác 5G làm nền tảng cho chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế - xã hội", ông Nhã nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đối tác công nghệ quốc tế ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực chính sách, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ tương lai, an ninh mạng và xây dựng năng lực.

Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng với kinh tế số đóng góp tới 30% GDP vào năm 2030, trong đó 5G được xác định là hạ tầng quốc gia trọng yếu. Kể từ khi chính thức triển khai thương mại hóa 5G từ tháng 10.2024, tới nay Việt Nam đã có 3 nhà mạng lớn đang cung cấp dịch vụ này. Nhờ đó, tốc độ mạng di động trung bình trong nước liên tục tăng vượt bậc từ đầu năm tới nay, vào Top 20 quốc gia có internet nhanh nhất thế giới (theo báo cáo của Ookla, đơn vị phát triển ứng dụng đo tốc độ internet phổ biến hàng đầu thế giới).

Nhìn nhận về những giá trị tích cực mà công nghệ mạng này có thể mang lại, bà Rita Mokbel - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam cho biết: "5G sẽ mang đến sự thay đổi toàn diện, không chỉ với người tiêu dùng mà còn với doanh nghiệp, nền tảng cho vận hành linh hoạt, hiệu quả, giúp tăng năng suất, nâng cao tri thức và tiết kiệm chi phí. Có rất nhiều ứng dụng 5G hiện tại và tương lai có thể tạo ra bước chuyển mình lớn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, sẵn sàng cho tương lai và phát triển bền vững".

Số lượng thuê bao 5G dự kiến đạt gần 2,9 tỉ cuối năm 2025

Số lượng thuê bao 5G dự kiến đạt gần 2,9 tỉ cuối năm 2025

Ngành viễn thông đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn với tốc độ phát triển bứt phá của 5G và hệ sinh thái số - hứa hẹn sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình lại cách chúng ta sống, làm việc và kết nối.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
