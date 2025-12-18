Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lỗi lạ trên Android khiến Play Store cứ chạm vào là 'sập'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/12/2025 13:56 GMT+7

Nhiều người Android phản ánh lỗi 'văng' ứng dụng khi vào cửa hàng Google Play, đây là cách khắc phục.

Theo PhoneArena, một lỗi phần mềm khó chịu liên quan đến Play Store đã lan rộng trên hệ sinh thái Android khiến tính năng tìm kiếm bị tê liệt hoàn toàn. Theo phản ánh của hàng loạt người dùng và xác nhận từ các trang tin công nghệ, cửa hàng Play Store đã gặp phải tình trạng chỉ cần người dùng chạm tay vào biểu tượng kính lúp hoặc thanh tìm kiếm, ứng dụng sẽ lập tức đóng lại mà không báo lỗi gì.

Lỗi lạ trên Android khiến Play Store cứ chạm vào là 'sập' - Ảnh 1.

Nhiều người dùng Android gặp sự cố khi khởi động Play Store

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CLOUDSEK

Lỗi lạ trên Play Store khiến nhiều người dùng Android 'điêu đứng'

Sự cố này không phân biệt dòng máy hay phiên bản Android và nó đang gây ra sự ức chế lớn. Việc không thể tìm kiếm đồng nghĩa với việc người dùng bị chặn đứng khả năng cài đặt ứng dụng mới - một trải nghiệm tồi tệ nếu so sánh với sự ổn định thường thấy của đối thủ Apple App Store.

Phiên bản Play Store được xác định dính lỗi này là 49.2.33-31.

Google đã nắm bắt được tình hình. Đại diện của hãng xác nhận một bản sửa lỗi đã bắt đầu được tung ra từ ngày 17.12 và sẽ sớm đến tay hầu hết người dùng. Tuy nhiên, do đặc thù phân phối bản cập nhật theo từng khu vực, có thể một số thiết bị vẫn chưa nhận được bản vá này ngay lập tức.

Nếu bạn đang cần tải ứng dụng gấp mà Play Store vẫn bị lỗi, việc xóa cache (bộ nhớ đệm) được ghi nhận là không hiệu quả trong trường hợp này. Thay vào đó, giải pháp 'chữa cháy' hiệu quả nhất là gỡ cài đặt bản cập nhật của Play Store để quay về phiên bản cũ ổn định hơn.

Cách thực hiện:

  • Vào Cài đặt (Settings) trên điện thoại.
  • Chọn mục Ứng dụng (Apps) -> Xem tất cả ứng dụng.
  • Tìm và chọn Cửa hàng Google Play (Google Play Store).
  • Nhấn vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải màn hình.
  • Chọn Gỡ cài đặt cập nhật (Uninstall updates).
  • Mở lại Play Store và sử dụng bình thường.
Lỗi lạ trên Android khiến Play Store cứ chạm vào là 'sập' - Ảnh 2.

Gỡ cài đặt bản cập nhật Google Play để sửa lỗi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Ngoài ra, một mẹo nhỏ khác là bạn có thể dùng trình duyệt web (Chrome, Edge) để tìm tên ứng dụng, sau đó bấm vào link cài đặt để điện thoại chuyển hướng thẳng vào trang tải game/ứng dụng, bỏ qua bước tìm kiếm bị lỗi trong cửa hàng.

iOS 26.3 giúp chuyển đổi iPhone sang Android dễ dàng hơn

iOS 26.3 giúp chuyển đổi iPhone sang Android dễ dàng hơn

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi iPhone sang Android sẽ được Apple triển khai trong phiên bản iOS 26.3, ít nhất trong phiên bản beta đầu tiên.

