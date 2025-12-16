LG gây khó chịu vì tự ý cài AI Copilot lên Smart TV

Theo TechRadar, trong kỷ nguyên thiết bị kết nối, nỗi sợ lớn nhất của người dùng không phải là thiết bị hư hỏng, mà là việc nhà sản xuất tự ý can thiệp và làm hỏng trải nghiệm trên sản phẩm mà họ đã bỏ tiền ra mua. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra với các chủ sở hữu TV LG.

'Vị khách không mời' mang tên Copilot trên TV LG

Trên các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit (đặc biệt là subreddit r/mildlyinfuriating), người dùng đang bàn tán xôn xao và bày tỏ sự thất vọng tột độ. Sau khi cập nhật phần mềm, một biểu tượng mới là Microsoft Copilot (trợ lý AI của Microsoft) bất ngờ xuất hiện trên màn hình chính.

Vấn đề không nằm ở việc ứng dụng này tốt hay xấu, mà nằm ở sự cưỡng ép. Ứng dụng này được cài đặt tự động và LG đã khóa tính năng gỡ cài đặt. Nó nằm đó, chiếm chỗ và không thể loại bỏ.

Ứng dụng Copilot của Microsoft tự xuất hiện trên TV LG và không thể gỡ bỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Sự việc này gợi nhớ đến thảm họa truyền thông của Apple vài năm trước, khi 'táo khuyết' tự ý nhét album nhạc của ban nhạc U2 vào thư viện iTunes của hàng triệu người dùng. Dù ý định là tặng quà, nhưng hành động xâm phạm quyền lựa chọn đã khiến Apple hứng chịu gạch đá dữ dội. Giờ đây, có vẻ như LG đang đi vào vết xe đổ đó.

Tại sao người dùng giận dữ?

Xu hướng các nhà sản xuất TV tìm cách 'kiếm thêm' trên thiết bị đã bán ra không còn mới (như việc chèn quảng cáo vào màn hình chờ), nhưng việc cài đặt một ứng dụng AI không thể xóa lại là một bước đi sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều.

1. Quyền riêng tư bị đe dọa

Đây không chỉ là một banner quảng cáo vô hại. Đây là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thành viên defjam16 trên Reddit bức xúc: "Tôi luôn ghét phần mềm rác (bloatware), nhưng việc cài đặt một trợ lý AI mà không xin phép, lại không cho xóa, với những quyền truy cập micro và dữ liệu không rõ ràng... thực sự là giọt nước tràn ly".

2. Trải nghiệm người dùng tệ hơn

Người dùng ASouthernDandy nhận xét thẳng thừng: "Phần mềm cài sẵn luôn là thứ vô dụng. Nếu tôi muốn dùng, tôi sẽ tự cài. Lý do duy nhất nó bị ép buộc cài vào là vì chẳng ai thèm chọn nó cả".

Nhiều người dùng lo ngại rằng đây là tiền lệ xấu, mở đường cho việc các hãng TV biến phòng khách của bạn thành nơi thu thập dữ liệu cá nhân núp bóng dưới danh nghĩa tính năng thông minh. Một số người dùng cực đoan thậm chí còn khuyên... đốt TV, dù đây không phải là giải pháp khả thi về tài chính lẫn môi trường, nhưng nó cho thấy mức độ thất vọng đã chạm đáy.