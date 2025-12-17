iOS 26.3 giúp chuyển đổi iPhone sang Android dễ dàng hơn

Theo MacRumors, iOS 26.3 Beta 1 sẽ giới thiệu tính năng cho phép người dùng chuyển đổi từ iPhone sang điện thoại Android một cách dễ dàng. Chỉ cần đặt hai thiết bị gần nhau, người dùng có thể bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ giúp quá trình chuyển đổi trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thân thiện hơn cho những ai đang cân nhắc chuyển đổi hệ sinh thái vào năm 2026.

Công cụ chuyển đổi từ iPhone sang Android được Apple thử nghiệm trên iOS 26.3 Beta 1 ẢNH: MACRUMORS

Báo cáo chỉ ra, công cụ mới cho phép người dùng chọn chính xác những dữ liệu muốn chuyển, bao gồm ảnh, tin nhắn, danh bạ, ghi chú, ứng dụng, mật khẩu và số điện thoại. Mặc dù Apple đã cung cấp trải nghiệm tương tự khi chuyển đổi giữa các mẫu iPhone, nhưng tính năng này giờ đây mới được thiết kế dành cho những người muốn chuyển sang Android.

Apple thay đổi quan điểm với iOS 26.3

Tuy nhiên, công cụ chuyển đổi iOS 26.3 không sao chép tất cả dữ liệu. Một số loại dữ liệu như thông tin sức khỏe, thiết bị kết nối qua Bluetooth và nội dung bảo vệ như ghi chú bị khóa sẽ không được chuyển. Dù vậy, các dữ liệu thiết yếu hằng ngày vẫn được đảm bảo, giúp giảm thiểu những trở ngại lớn khi chuyển đổi nền tảng.

Về phía Google, tính năng tương tự cũng đang được phát triển khi công ty thử nghiệm phương pháp di chuyển dữ liệu được cải tiến trong phiên bản Android Canary mới nhất cho điện thoại Pixel. Người dùng sẽ cần nhập ID phiên và mật khẩu để thiết lập kết nối an toàn giữa hai thiết bị, cho thấy rằng công cụ này sẽ hoạt động theo hệ thống hai chiều.

Việc chuyển đổi từ iPhone sang Android trước đây thường gặp khó khăn và phụ thuộc vào các ứng dụng bên ngoài. Tuy nhiên, với công cụ mới, Apple đã thừa nhận vấn đề và đưa ra giải pháp chính thức, đơn giản và dễ kiểm soát hơn. Tính năng hiện có trong iOS 26.3 Beta 1, nhưng chỉ giới hạn cho các phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển. Dự kiến, công cụ này sẽ được tích hợp vào phiên bản ổn định của iOS 26.3 khi được phát hành rộng rãi, dự kiến vào cuối tháng 1.2026.