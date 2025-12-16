Người dùng iPhone đời cũ gặp khó khi trải nghiệm iOS 26

Kể từ khi Apple công bố bản beta đầu tiên của iOS 26 vào tháng 6, Liquid Glass đã nhận được rất nhiều chỉ trích. Người dùng phản ánh rằng độ trong suốt của Liquid Glass khiến các thông báo và mục menu trở nên khó đọc. Ngay cả khi Apple đã nỗ lực tinh chỉnh trải nghiệm này trong suốt mùa hè và tiếp tục cải thiện khả năng tùy chỉnh kể từ khi iOS 26 chính thức ra mắt vào giữa tháng 9, một số người dùng vẫn phàn nàn về hiệu suất của hệ điều hành mới.

Người dùng iPhone đời cũ nếu quan tâm đến hiệu suất hãy suy nghĩ kỹ trước khi cập nhật iOS 26 ẢNH: APPLE

Đặc biệt, những chủ sở hữu iPhone đời cũ khi nâng cấp lên iOS 26 đã nhanh chóng nhận ra thiết bị của họ hoạt động chậm hơn. Trong số này, iPhone 11 được ra mắt vào năm 2019 là mẫu gặp vấn đề lớn nhất về hiệu suất do giao diện Liquid Glass.

Cách giải quyết sự cố với iOS 26

Tuy không thể loại bỏ Liquid Glass khỏi iOS 26, có những cách giúp người dùng cải thiện hiệu suất của hệ điều hành này trên các mẫu iPhone cũ, bao gồm cập nhật lên iOS 26.1 trở về sau. Với iPhone đã cài đặt iOS 26.1, người dùng có thể giảm độ trong suốt của Liquid Glass bằng cách vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng rồi chuyển Liquid Glass từ Trong suốt sang Tô màu.

Nếu chưa cập nhật lên iOS 26.1, người dùng cũng có thể giảm độ trong suốt của iPhone thông qua phần Trợ năng > Chuyển động và bật Giảm chuyển động. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất của iPhone chạy iOS 26.

Bên cạnh đó, người dùng không nên ngạc nhiên nếu vẫn gặp phải các vấn đề về hiệu năng, đặc biệt trên các thiết bị cũ như iPhone 11, 12 và 13. Tình trạng pin dưới 80% có thể làm giảm hiệu suất nhanh chóng và việc thiếu dung lượng lưu trữ cũng ảnh hưởng đến hiệu năng. Người dùng nên kiểm tra dung lượng trống và xóa các ứng dụng không sử dụng để giải phóng không gian.

Lưu ý, nếu vừa nâng cấp lên iOS 26, người dùng nên kiên nhẫn trong vài ngày để hệ điều hành hoàn tất quá trình lập chỉ mục thiết bị. Nếu điện thoại vẫn chậm sau vài ngày, bạn có thể bắt đầu áp dụng các giải pháp khắc phục đã nêu.