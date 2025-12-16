Apple muốn loại bỏ viền màn hình iPhone, LG quyết đầu tư lớn thay thế Samsung

Để hiện thực hóa điều này, Apple đã yêu cầu các đối tác sản xuất màn hình, bao gồm Samsung và LG, phát triển các giải pháp công nghệ cần thiết cho mẫu iPhone không có viền màn hình.

Một mẫu ý tưởng iPhone không viền mà Apple có thể ra mắt trong năm 2027 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy Samsung dường như không mấy chú trọng đến việc sản xuất màn hình tràn viền cho iPhone 2027, trong khi LG Display lại đang đầu tư mạnh mẽ hơn. Cụ thể, LG Display đã cam kết đầu tư 400 tỉ won (khoảng 270 triệu USD) vào việc sản xuất tấm nền cho iPhone mới. Công ty Hàn Quốc đang chuẩn bị cho quá trình sản xuất hàng loạt màn hình OLED.

Lý do Samsung không mặn mà cung cấp màn hình cho iPhone 20

Sự im lặng từ phía Samsung có thể cho thấy công ty đang cân nhắc về việc đầu tư vào công nghệ màn hình mới, hoặc đang không chắc chắn về việc Apple có áp dụng công nghệ này cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm hay không. Hiện tại, Samsung đang tập trung vào việc cung cấp màn hình cho iPhone gập, với con số khoảng 11 triệu tấm nền. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Samsung đã phủ nhận thông tin này.

Apple đang tìm kiếm các giải pháp màn hình không viền, không chỉ loại bỏ viền mà còn có thể tích hợp camera selfie dưới màn hình cho các mẫu iPhone Pro vào năm 2027. Màn hình mới có thể áp dụng công nghệ uốn cong bốn cạnh, cho phép màn hình không chỉ bao phủ mặt trước mà còn cả bốn cạnh viền, khác biệt hoàn toàn so với công nghệ màn hình cong trước đây.

Việc sản xuất màn hình uốn cong bốn cạnh sẽ yêu cầu sửa đổi đáng kể các dây chuyền sản xuất hiện tại, đó là lý do khiến quy mô đầu tư của LG trở nên quan trọng. Theo các nguồn tin, Apple đã giao cho LG Display khoảng 10 dây chuyền sản xuất để đáp ứng yêu cầu này. Màn hình mà Apple mong muốn sử dụng sẽ cần một quy trình gấp mạch điện tử vào khu vực viền màn hình, cùng với lớp màng mỏng (TFE) để ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm và oxy vào tấm nền OLED.