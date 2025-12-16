Apple hướng đến chiếc iPhone có thiết kế 'táo bạo nhất lịch sử'

Trong khi thiết kế thường được Apple giữ nguyên qua nhiều năm, dòng iPhone 17 đã đánh dấu sự thay đổi lớn đầu tiên sau một thời gian dài, bao gồm cả mẫu iPhone Air siêu mỏng.

Sự đổi mới này mở ra hướng đi cho những thiết kế táo bạo hơn trong tương lai, đặc biệt là chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm mà công ty dự kiến ra mắt vào năm 2027, với tên tạm gọi là iPhone 20. Thiết bị này hứa hẹn sẽ mang đến thiết kế hiện đại nhất từ trước đến nay, với màn hình tràn viền, các cạnh cong và không có phần cắt.

iPhone 20 sẽ có màn hình tràn viền ở bốn cạnh ẢNH: REUTERS

Theo các tin đồn, Apple đã tiến hành nghiên cứu các công nghệ cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn này. Một báo cáo từ Hàn Quốc cho biết, việc tạo mẫu iPhone 20 đã đạt đến mức độ tiên tiến đủ để LG Display bắt đầu chuẩn bị cho việc cung cấp tấm nền không viền, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ sản phẩm nào hiện có trên thị trường.

LG Display đang đầu tư khoảng 273 triệu USD vào các dây chuyền sản xuất mới dành riêng cho iPhone 20 và đã bắt đầu đặt hàng thiết bị cần thiết từ các nhà cung cấp. Công nghệ màn hình của iPhone 20 được cho là rất khác biệt, buộc LG phải điều chỉnh các dây chuyền hiện có để đáp ứng nhu cầu của Apple. Đáng chú ý, LG có thể chuẩn bị tới 10 dây chuyền sản xuất cho Apple.

Màn hình iPhone 20 có gì khác biệt?

Báo cáo cho biết màn hình bốn cạnh "nguyên khối" của Apple sẽ khác biệt so với màn hình Edge mà Samsung từng sử dụng. Để đạt được thiết kế không viền, các nhà cung cấp màn hình như LG sẽ cần uốn cong các mạch điện đang nằm ở khu vực viền màn hình. Lớp màng mỏng bảo vệ tấm nền OLED cũng cần được làm mỏng hơn.

Thiết kế toàn màn hình của iPhone 20 còn yêu cầu hai cải tiến liên quan đến camera, với hệ thống Face ID và camera selfie được đặt dưới màn hình. Các tin đồn cho biết Apple có thể thử nghiệm những cải tiến này ngay từ năm 2026, với mẫu iPhone 18 Pro có thể sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn nhờ một số thành phần Face ID được gắn dưới tấm nền OLED.

Mặc dù báo cáo khẳng định rằng màn hình cong bốn cạnh của iPhone 20 sẽ là một điểm nhấn độc đáo trong ngành, vẫn chưa rõ độ cong chính xác của các cạnh sẽ như thế nào. Một số thông tin trước đó cho rằng tấm nền OLED của iPhone 20 vẫn phẳng, trong khi lớp kính phủ bên trên sẽ hơi cong ở các cạnh tạo hiệu ứng tương tự như thiết kế màn hình của Apple Watch.