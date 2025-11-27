Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung đang 'ém hàng' nhiều vũ khí để đối đầu iPhone 20?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/11/2025 16:28 GMT+7

Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, nhưng có vẻ công ty giữ lại những cải tiến tốt nhất cho dòng Galaxy S27.

Dự kiến được Samsung ra mắt vào năm 2027, Galaxy S27 sẽ là bước chuẩn bị của Samsung nhằm sẵn sàng đối đầu với mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt của Apple, tạm gọi là iPhone 20.

Samsung đang 'ém hàng' nhiều vũ khí để đối đầu iPhone 20? - Ảnh 1.

Samsung có thể đang giữ lại những gì tốt nhất để đối đầu iPhone 20

ẢNH: GEMINI

Các rò rỉ gần đây cho biết, Galaxy S26 sẽ không mang đến nhiều thay đổi đáng kể. Mẫu điện thoại này sẽ chỉ có màn hình lớn hơn một chút, trong khi phiên bản Galaxy S26 Ultra mỏng hơn và có các cạnh bo tròn hơn. Dòng Galaxy S26 cũng sẽ được trang bị sạc không dây tương đương với iPhone, nhưng những thay đổi này không tạo ra sự đột phá trong thiết kế.

Đối với camera, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ giữ nguyên thiết lập gần giống Galaxy S25 Ultra, gồm camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP, camera kính tiềm vọng 5x 50 MP và camera selfie 12 MP. Đặc biệt, camera selfie trên Galaxy S26 Ultra sẽ có lỗ lớn hơn khoảng 4 mm so với phiên bản tiền nhiệm giúp mang lại góc nhìn rộng hơn.

Sự chú ý hiện tại đang đổ dồn vào chip Exynos 2600 khi các bài kiểm tra ban đầu cho thấy sức mạnh khá tốt, tuy nhiên chỉ một số phiên bản của dòng Galaxy S26 mới được trang bị chip xử lý này.

Samsung 'hy sinh' Galaxy S26 để chuẩn bị bùng nổ năm 2027?

Trong khi đó, Apple đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 20 với nhiều thay đổi đáng chú ý. iPhone 20 dự kiến sẽ có thiết kế toàn màn hình với camera selfie dưới màn hình và các cạnh cong tạo hiệu ứng thác nước. Apple cũng có thể sử dụng các nút bấm vật lý để điều khiển camera và âm lượng, kết hợp với cơ chế phản hồi xúc giác. Công nghệ camera mới LOFIC hứa hẹn sẽ cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có đang thực hiện chiến lược kiềm chế để tập trung vào Galaxy S27? Điều này hoàn toàn có khả năng khi Samsung đang tìm cách không dồn toàn lực cho dòng Galaxy S26 nhằm tránh việc trao lợi thế cho Apple trong cuộc cạnh tranh sắp tới. Apple đã chuẩn bị cho iPhone 20 trong suốt một thập kỷ và Samsung có thể đang chờ đợi để tạo ra một sản phẩm thực sự ấn tượng vào năm 2027.

