Dòng Galaxy S26 phá vỡ 'lời nguyền' pin thấp sau 6 năm

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/11/2025 11:03 GMT+7

Samsung S26 Ultra lộ diện pin 5.200 mAh, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc.

Theo TechRadar, Samfan chuẩn bị đón tin vui sau hơn nửa thập kỷ 'dậm chân tại chỗ', dòng flagship Galaxy S26 cao cấp nhất của Samsung dự kiến sẽ có nâng cấp về dung lượng pin, dù con số có thể chưa làm hài lòng những người khó tính nhất.

Samsung cuối cùng cũng chịu tăng dung lượng pin trên Galaxy S26 Ultra

Dù phải đến đầu năm 2026 mới chính thức ra mắt, nhưng những thông tin rò rỉ về dòng Samsung Galaxy S26 đã bắt đầu xuất hiện dày đặc. Tâm điểm chú ý lần này đổ dồn vào viên pin của phiên bản cao cấp nhất - Galaxy S26 Ultra.

Dòng Galaxy S26 phá vỡ 'lời nguyền' pin thấp sau 6 năm - Ảnh 1.

Dòng Galaxy S26 sẽ được nâng cấp dung lượng pin sau nhiều năm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ uy tín Momentary Digital, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin dung lượng 5.200 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2020 (thời điểm Galaxy S20 Ultra ra mắt), Samsung chịu thay đổi thông số pin cho dòng Ultra.

Trước đó, người dùng đã phải chứng kiến 6 đời máy liên tiếp (từ S20 Ultra đến S25 Ultra hiện tại) đều 'mắc kẹt' ở mức 5.000 mAh. Dù mức tăng 200 mAh được đánh giá là khá khiêm tốn, nhưng đây là chuyển biến đáng chú ý. Các đối thủ Trung Quốc đã vươn lên mốc 5.500 mAh hay thậm chí 6.000 mAh từ lâu.

Không chỉ dòng Ultra, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn cũng được đồn đoán sẽ có sự cải thiện đáng kể. Dung lượng pin dự kiến tăng từ 4.000 mAh lên 4.300 mAh. Đây là mức tăng khá ấn tượng đối với một thiết bị nhỏ gọn, hứa hẹn cải thiện đáng kể thời gian sử dụng thực tế.

Bên cạnh pin, các báo cáo cũng cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu viền màn hình siêu mỏng, đẩy kích thước hiển thị lên gần ngưỡng 7 inch. Việc màn hình lớn hơn chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, nên việc nâng cấp pin lên 5.200 mAh là bước đi cần thiết để duy trì thời lượng sử dụng vốn có của dòng máy này.

Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn tỏ ra thận trọng. Một số nguồn tin rò rỉ hồi tháng 8 vẫn khẳng định pin sẽ giữ nguyên 5.000 mAh. Chúng ta sẽ phải chờ đến sự kiện Galaxy Unpacked đầu năm 2026 để có câu trả lời chính xác nhất.

