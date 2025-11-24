Apple đem đến tính năng cao cấp cho iPhone 17e

Apple đang chuẩn bị nâng cấp đáng kể cho chiếc điện thoại giá rẻ tiếp theo, iPhone 17e, mà công ty dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026. Theo báo cáo từ nhà phân tích Jeff Pu, sản phẩm này sẽ được trang bị camera trước 18 MP Center Stage, tương tự dòng iPhone 17 cao cấp vừa ra mắt.

Camera trước 18 MP Center Stage đưa trải nghiệm selfie iPhone 17e được nâng tầm ẢNH: DIGITALTRENDS

Camera mới này được thiết kế với cảm biến hình vuông đặc biệt giúp người dùng chụp ảnh hoặc quay video ở chế độ chân dung và phong cảnh mà không cần phải xoay cổ tay. Tính năng "Center Stage" tự động phóng to và xoay để giữ người dùng trong khung hình khi thực hiện cuộc gọi video nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Apple điều chỉnh lịch phát hành sản phẩm. Thay vì phát hành tất cả vào tháng 9, hãng chuyển một số mẫu sang mùa đông và mùa xuân, và iPhone 17e hoàn toàn phù hợp với mô hình mới này.

Camera trước iPhone 17e sẽ thay đổi cuộc chơi

Điều đáng chú ý, việc trang bị cảm biến 18 MP mới cho iPhone 17e đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược của Apple. Kết hợp với chip A19 được đồn đoán (có trên iPhone 17 tiêu chuẩn), Apple đang thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu điện thoại giá rẻ và cao cấp.

Sản phẩm vẫn không có nâng cấp ở camera sau, tức là vẫn sử dụng camera đơn thay vì kép như iPhone 17 thường ẢNH: DIGITALTRENDS

Với những người muốn có những bức ảnh tự sướng và cuộc gọi video chất lượng mà không phải chi hơn 800 USD, iPhone 17e sẽ trở thành một lựa chọn tuyệt vời. Camera Center Stage thực sự giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, cho phép các cuộc gọi FaceTime trở nên tự nhiên hơn và đảm bảo ảnh selfie nhóm có đủ mọi người.

Mặc dù có thể vẫn giữ nguyên camera đơn ở mặt sau và không có màn hình 120 Hz để tiết kiệm chi phí, Apple dường như đang quyết tâm mang lại nhiều giá trị cho iPhone 17e, giúp định nghĩa lại những gì chúng ta mong đợi ở một chiếc iPhone "giá rẻ".