Vì sao Apple quyết tâm ra mắt MacBook rẻ nhất lịch sử?

Jeff Pu, nhà phân tích tại GF Securities, cho biết MacBook giá rẻ sẽ được giới thiệu cùng iPhone 17e và iPad thế hệ thứ 12, tạo thành một bộ ba thiết bị phổ thông của Apple trong năm tới. Thông tin này phù hợp với báo cáo từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg khi xác nhận dòng MacBook giá rẻ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất và nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2026.

Cơ hội sở hữu MacBook giá rẻ sắp trở thành hiện thực ẢNH: WCCFTECH

Theo MacRumors, ghi chú được Jeff Pu tiết lộ cho biết Apple sẽ thay đổi nhịp ra mắt iPhone từ năm 2026, với lịch trình cụ thể như sau:

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Fold trình làng vào mùa thu năm 2026.

iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể bị dời sang mùa xuân năm 2027.

MacBook giá rẻ tạo cú hích ở phân khúc bình dân

Mẫu MacBook mới được cho là dùng chip A18 Pro vốn phổ biến trên các mẫu iPhone nhằm giảm chi phí sản xuất. Giá bán dự kiến vào khoảng 599 - 899 USD, thấp nhất từng thấy trên một chiếc máy tính mang thương hiệu Apple.

Bên cạnh chip A18 Pro, MacBook giá rẻ còn sở hữu màn hình LCD 13,6 inch, RAM 12 GB, SSD 256 GB và USB 3.2 Gen 2 tốc độ 10 Gbps. Sản phẩm sở hữu thiết kế tương tự MacBook Air nhưng sử dụng một số linh kiện hạ cấp hơn nhằm giảm giá thành.

Dòng sản phẩm này được định vị cho sinh viên, doanh nghiệp và người dùng phổ thông - nhóm khách hàng mà Apple vốn hiếm khi nhắm tới khi nói về máy tính Mac.

Bước đi lạ của Apple

Hiện tại, MacBook có giá thấp nhất là MacBook Air M4 với giá bán lẻ 999 USD, hoặc giảm còn 899 USD với ưu đãi sinh viên. Điều này có nghĩa mức giá dự kiến của MacBook giá rẻ thậm chí còn thấp hơn cả mức giảm ưu đãi, đánh dấu một trong những nỗ lực rõ rệt nhất của Apple nhằm mở rộng thị phần ở phân khúc cấp thấp.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh Microsoft loại bỏ Windows 10, mở ra cơ hội lớn để Apple tiếp cận những người dùng đang cân nhắc nâng cấp thiết bị.