Vừa bán túi 6 triệu đồng, Apple tiếp tục ra mắt tay cầm iPhone 'đắt như vàng'

Phụ kiện mới được Apple giới thiệu có tên Hikawa Phone Grip & Stand này được thiết kế dựa trên sự hợp tác với nhà thiết kế Bailey Hikawa và có khả năng gắn vào iPhone bằng nam châm thông qua MagSafe.

Phiên bản Chartreuse của mẫu phụ kiện mới ẢNH: APPLE

Giá đỡ phiên bản giới hạn này không chỉ là một tay cầm chắc chắn mà còn có thể hoạt động như một giá đỡ cho bất kỳ chiếc iPhone nào tương thích với MagSafe. Sản phẩm hiện có sẵn tại cửa hàng Apple với hai phiên bản màu độc quyền: xanh huỳnh quang (tên chính thức là "Chartreuse") và xám đá lốm đốm (tên chính thức là "Crater"), mỗi phiên bản có giá 70 USD (1,85 triệu đồng). Người dùng cũng có thể mua thêm nhiều màu sắc khác như xanh dương và xanh xoáy tại cửa hàng của Hikawa.

Điều đáng chú ý là Apple không chỉ xem đây là một phụ kiện thời trang. Tay cầm này được phát triển dựa trên phản hồi từ những người khuyết tật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cho những người có sức mạnh cơ bắp, sự khéo léo và khả năng kiểm soát tay hạn chế. Sản phẩm có thiết kế tiện dụng với các đường gờ và lỗ mở ở giữa để hỗ trợ nhiều cách cầm điện thoại khác nhau. Chất liệu silicon mềm mại mang lại cảm giác ổn định và ít trơn trượt khi sử dụng lâu dài.

Phiên bản Crater của mẫu phụ kiện mới

ẢNH: APPLE

Apple khẳng định Hikawa Phone Grip & Stand được thiết kế như một phụ kiện thích ứng trước tiên, không chỉ đơn thuần là sản phẩm "phong cách". Sản phẩm giúp người dùng cầm điện thoại chắc chắn hơn, giảm mỏi tay và dễ dàng hơn trong việc nhắn tin, chụp ảnh hay tham gia cuộc gọi FaceTime rảnh tay.

Theo Apple, chỉ cần lật máy sang chế độ đứng và đặt lên bàn, người dùng sẽ không cần phải dựa vào sách hay gối nữa. Nếu ốp lưng hiện tại hỗ trợ MagSafe, phụ kiện này có thể tháo lắp nhanh chóng mà không cần thiết lập thêm. Công ty tin rằng chất liệu silicon mềm mại cùng lớp vỏ màu sắc đậm tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế ấn tượng và tính năng cầm nắm.