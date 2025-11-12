Apple bán túi đựng iPhone giá 6 triệu đồng

Được thiết kế đặc biệt để đựng iPhone, AirPods và các vật dụng hằng ngày khác, iPhone Pocket sử dụng vật liệu đan 3D mang hình dáng giống như một chiếc túi co giãn, tương tự như iPod Sock nhưng được kéo dài để tạo thành một dây đeo bằng vải dệt đàn hồi có gân. Thiết kế mở cho phép người dùng nhìn thoáng qua màn hình iPhone.

iPhone Pocket có hai phiên bản khác nhau, với giá 3,95 triệu đồng và 6 triệu đồng ẢNH: APPLE

Giám đốc thiết kế Yoshiyuki Miyamae của ISSEY MIYAKE cho biết, sản phẩm được lấy cảm hứng từ ý tưởng "một mảnh vải" và là cách để khám phá "niềm vui khi đeo iPhone theo cách riêng của bạn". Đáng chú ý, chính nhà sáng lập thương hiệu này đã thiết kế chiếc áo cổ lọ màu đen nổi tiếng của Steve Jobs.

Phụ kiện iPhone 'đắt như vàng'

iPhone Pocket có hai phiên bản: dây đeo ngắn với 8 màu sắc có giá 149,95 USD (3,95 triệu đồng), và dây đeo dài với 3 màu có giá 229,95 USD (6 triệu đồng). Dây đeo ngắn có các màu vàng chanh, vàng quýt, tím, hồng, xanh công, xanh sapphire, nâu quế và đen, trong khi dây đeo dài có các màu xanh sapphire, nâu quế và đen. Cả hai phiên bản đều tương thích với mọi mẫu iPhone.

Một số hình ảnh phụ kiện đắt đỏ này của Apple ẢNH: APPLE

Apple cho biết bảng màu của iPhone Pocket được thiết kế để phù hợp với tất cả các mẫu iPhone, cho phép người dùng tạo ra sự kết hợp cá nhân hóa. Phó Chủ tịch Thiết kế Côn g nghiệp của Apple Molly Anderson nhấn mạnh: "Apple và ISSEY MIYAKE cùng chia sẻ một phương pháp thiết kế tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và thú vị. Chiếc túi thông minh này minh họa cho những ý tưởng đó và là một phụ kiện tự nhiên đi kèm với các sản phẩm của chúng tôi".

iPhone Pocket sẽ chính thức có mặt từ ngày 14.11 trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Pháp, Trung Quốc, Ý, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Sản phẩm cũng sẽ được bán tại 10 cửa hàng Apple Store hàng đầu trên toàn thế giới, bao gồm Apple Regent Street ở London, Apple SoHo ở New York và Apple Ginza ở Tokyo.