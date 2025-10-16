Steve Jobs sẽ xuất hiện trên đồng xu kỷ niệm 1 USD của Mỹ

Thiết kế đồng xu Steve Jobs khắc họa hình ảnh ông thời trẻ, ngồi trước khung cảnh đặc trưng của miền Bắc California, với những ngọn đồi phủ đầy cây sồi. Tư thế và biểu cảm của ông trong khoảnh khắc suy tư thể hiện nguồn cảm hứng từ môi trường xung quanh, giúp ông biến công nghệ phức tạp thành những sản phẩm trực quan và gần gũi với thiên nhiên.

Trên đồng xu sẽ khắc dòng chữ: "UNITED STATES OF AMERICA", "CALIFORNIA", cùng tên "STEVE JOBS" và khẩu hiệu "MAKE SOMETHING WONDERFUL" (tạm dịch: "Tạo ra điều tuyệt vời").

Đồng xu này nằm trong bộ thiết kế năm 2026 nhằm tôn vinh những sáng kiến và nhà sáng tạo đến từ các tiểu bang Iowa, Wisconsin, California và Minnesota. Chuỗi sự kiện vinh danh này đã bắt đầu từ năm 2018.

Đồng xu kỷ niệm 1 USD Steve Jobs ẢNH: Sở Đúc tiền Mỹ

Theo thông cáo báo chí, Sở Đúc tiền Mỹ đã hợp tác với văn phòng thống đốc hoặc giám đốc điều hành của mỗi tiểu bang, lãnh thổ hoặc thành phố để xác định các thiết kế mang tính biểu tượng, phản ánh sự đổi mới và vai trò quan trọng của các địa phương trong quốc gia.

Lý do California tôn vinh Steve Jobs

Đầu năm nay, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã đề xuất Steve Jobs cho đồng xu American Innovation Coin, đồng thời nhấn mạnh khả năng của ông trong việc kết nối mọi người với nhau và với thế giới. Ông cũng nhắc đến việc Steve Jobs đã dự đoán sự xuất hiện của sản phẩm tương tự ChatGPT 40 năm trước.

Di sản của Steve Jobs trải dài qua nhiều ngành công nghiệp, với vai trò đồng sáng lập và CEO của Pixar Animation Studios, cũng như hai lần giữ chức CEO của Apple, nơi ông đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mang tính cách mạng như iPhone, iPod và iPad. Apple hiện tiếp tục kế thừa di sản của ông bằng việc cho ra đời những sản phẩm đột phá.