Apple bán sạch túi đựng iPhone 'đắt như vàng' chỉ sau vài giờ

Kiến Văn
Kiến Văn
16/11/2025 06:10 GMT+7

Ngay sau khi Apple mở bán túi đựng iPhone, iPhone Pocket, với hai phiên bản có giá 150 USD và 230 USD, sản phẩm đã nhanh chóng gây sốt.

Bất chấp mức giá đắt đỏ, iPhone Pocket đã nhanh chóng bán hết trên các cửa hàng trực tuyến của Apple tại Mỹ, đồng thời nguồn cung tại nhiều quốc gia khác cũng đang cạn kiệt.

Apple vẫn bán sạch túi đựng iPhone 'đắt như vàng' chỉ sau vài giờ - Ảnh 1.

iPhone Pocket có mức giá không rẻ nhưng vẫn không còn đủ hàng để cung cấp cho khách

ẢNH: APPLE

Được thiết kế dưới sự hợp tác giữa Apple và nhà thiết kế nổi tiếng Nhật Bản ISSEY MIYAKE, iPhone Pocket có cấu trúc lưới liền khối, được làm từ chất liệu vải co giãn cho phép người dùng dễ dàng đựng iPhone cùng một số vật dụng khác. Theo Apple, thiết kế này không chỉ mang tính tiện dụng mà còn thể hiện sự tinh tế, với lớp vải hở cho phép người dùng nhìn thoáng qua màn hình iPhone.

iPhone Pocket có hai phiên bản với kích thước dây đeo khác nhau. Phiên bản ngắn có giá 149,95 USD cung cấp các lựa chọn màu sắc Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon và Black. Trong khi đó, phiên bản dài có giá 239,95 USD cung cấp các lựa chọn màu Sapphire, Cinnamon và Black.

Bán hết sạch hàng, Apple liệu có bổ sung iPhone Pocket?

Mặc dù một số người hoài nghi về khả năng tiêu thụ của iPhone Pocket do mức giá cao và thiết kế độc đáo, Apple đã chứng minh sức hút của sản phẩm khi nhanh chóng bán hết hàng. Hiện tại, câu hỏi đặt ra là liệu Apple có kế hoạch bổ sung hàng tồn kho cho sản phẩm này hay không, khi mà iPhone Pocket được giới thiệu là "phiên bản giới hạn".

iPhone Pocket không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một minh chứng cho sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế của Apple và ISSEY MIYAKE, với ý tưởng "một mảnh vải" cùng cấu trúc đan 3D độc đáo giúp người dùng dễ dàng mang theo iPhone và các vật dụng hằng ngày.

iPhone Pocket là sản phẩm giới hạn được tạo ra dựa trên sự hợp tác giữa Apple với thương hiệu thời trang Nhật Bản ISSEY MIYAKE.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
