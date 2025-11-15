Apple giúp pin iPhone bền hơn nhờ công nghệ màn hình mới

Các bài kiểm tra cho thấy iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trong khi iPhone Air vẫn có thể hoạt động cả ngày dù sở hữu thiết kế siêu mỏng.

iPhone đời sau có thể trụ pin lâu hơn mà vẫn mỏng nhẹ ẢNH: REUTERS

Không chỉ dừng lại ở việc tăng dung lượng pin, Apple còn đang phát triển công nghệ màn hình mới để cải thiện thời lượng pin cho các mẫu iPhone trong tương lai. Theo ETNews, công nghệ màn hình mới mang tên High Mobility Oxide (HMO) đang được công ty phát triển nhằm tăng cường thời gian sử dụng pin hoặc duy trì thời lượng pin ấn tượng, đồng thời cho phép tích hợp nhiều tính năng tiêu tốn năng lượng hơn, như các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo).

HMO dự kiến sẽ thay thế các tấm nền polycrystalline silicon oxide (LTPO) hiện được Apple sử dụng trên iPhone. Lần đầu tiên được áp dụng trên Apple Watch 4 vào năm 2018 và sau đó trên iPhone 14 Pro vào năm 2022, LTPO cho phép tốc độ quét động từ 1 - 120 Hz (ProMotion) giúp cải thiện thời lượng pin so với thế hệ trước.

Những lợi ích HMO mang lại cho iPhone

Một chuyên gia về màn hình cho biết, công nghệ HMO vẫn còn mới mẻ và chỉ được các nhà khoa học chú ý trong vài năm gần đây. Nếu Apple quyết định đầu tư vào HMO, điều này có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp màn hình.

HMO được cho là rẻ hơn nhưng mạnh hơn LTPO ẢNH: WCCFTECH

Công nghệ HMO liên quan đến lớp bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) dẫn điện đến các điểm ảnh trong tấm nền OLED. Apple đang tìm cách cải thiện độ linh động điện tử trong màn hình HMO TFT, một yếu tố quan trọng cho màn hình độ phân giải cao và tần số quét cao. Màn hình OLED HMO có thể giúp tiết kiệm pin mà không làm giảm chất lượng hình ảnh, từ độ sáng đến độ phân giải.

Ngoài ra, HMO còn có chi phí sản xuất thấp hơn so với LTPO, giúp Apple giảm thiểu chi phí sản xuất cho các thế hệ iPhone trong tương lai. Hiện tại, Apple đang đàm phán với các nhà cung cấp màn hình Hàn Quốc, có thể là Samsung Display và LG Display, để sản xuất màn hình HMO. Mặc dù chưa rõ thời điểm cụ thể Apple sẽ áp dụng công nghệ này, nhưng sản xuất HMO có thể bắt đầu sớm nhất vào năm sau.

Thông tin này được xác nhận bởi chuyên gia màn hình Ross Young, người đã nhấn mạnh những lợi ích của tấm nền HMO và cho biết Samsung sẽ sản xuất màn hình HMO cho lĩnh vực CNTT ngay trong năm tới.